米株価指数先物 時間外 一段安、地域紛争拡大・インフレ加速懸念 米株価指数先物 時間外 一段安、地域紛争拡大・インフレ加速懸念

東京時間11:06現在

ダウ平均先物MAR 26月限 48731.00（-214.00 -0.44%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6855.50（-32.75 -0.48%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24877.00（-148.25 -0.59%）



米株先物は一段安、ホルムズ海峡封鎖を受け原油上昇は続く見通しで世界的なインフレ加速が警戒される。米国の利下げペースは鈍化する可能性。



サウジアラビアにある米国大使館がドローン攻撃を受けたことで中東地域紛争拡大が懸念される。米国は24時間以内に対イラン攻撃を「大幅強化」する方針、トランプ米大統領は「ビッグウェーブ」を警告。

