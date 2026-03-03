衆院予算委員会は３日午前、高市首相と全閣僚が出席して基本的質疑を行った。

首相はＡＩ（人工知能）を使用したサイバー攻撃への対応を強化するため、安全確保を担う政府機関の体制強化を図る考えを示した。

昨年１２月に策定されたＡＩ政策の方向性を示す「ＡＩ基本計画」では、安全性をチェックする政府系機関「ＡＩセーフティ・インスティテュート（ＡＩＳＩ）」の人員拡充などが盛り込まれた。自民党の平将明氏は「ＡＩはこれまで助言者だったが、攻撃の実行者として利用されている」として、さらなるＡＩＳＩの体制強化を求めた。

首相は「ＡＩを悪用したサイバー攻撃は深刻な問題だ」との認識を示した上で、「国境を越えて行われるサイバー攻撃への対応には国際的連携が必要」として、ＡＩＳＩが国内外の関係機関や企業と情報共有していく必要性を強調した。

政府が年内の改定を目指す国家安全保障戦略など安保３文書を巡っても論戦が交わされた。首相は、防衛力の抜本強化について「自らの国を自らの手で守る覚悟なき国を誰も助けてくれないという問題意識に立っている」として理解を求めた。

予算委に先立ち開かれた理事会では、与野党が２０２６年度予算案の審議日程を協議した。与党が提案した１３日の締めくくり質疑について、中道改革連合の長妻昭・野党筆頭理事が撤回を求めたのに対し、自民の斎藤健・与党筆頭理事は応じず、引き続き協議することになった。