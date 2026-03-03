JRAは3日、同日付で7人の調教師（国枝栄師、小西一男師、土田稔師、根本康広師、南田美知雄師、佐々木晶三師、西園正都師）が引退することに伴う、各調教師の管理馬の転厩先（4日付）を発表した。

主な転厩先は24年東京ダービー馬ラムジェット（牡5＝佐々木、父マジェスティックウォリアー）が松永幹夫厩舎へ。2月1日のシルクロードSで16番人気Vを飾ったフィオライア（牝5＝西園正、父ファインニードル）は新規開業の柴田卓厩舎、僚馬で24年京阪杯を制したビッグシーザー（牡6、父ビッグアーサー）は杉山晴紀厩舎、同じく僚馬で25年佐賀記念を制したメイショウフンジン（牡8、父ホッコータルマエ）は秋山真一郎厩舎へ。

22年ユニコーンS、名古屋グランプリ、24年エルムSとダート重賞を3勝しているペイシャエス（牡7＝小西、父エスポワールシチー）は高木登厩舎へ。

国枝師のラストウイークに松籟Sでオープン入りを決めたアマキヒ（牡4、父ブラックタイド）、前走戎橋Sでオープン入りを決めたアイサンサン（牝4＝佐々木、父キズナ）はともに新規開業の橋田宜長厩舎へ。国枝師が手がけ、10年3冠牝馬に輝いたアパパネの子アマキヒは美浦から栗東に移り、新たな一歩を踏み出す。