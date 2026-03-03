・放電精密が一時９％高と急動意、三菱重傘下で防衛関連テーマに乗る

・ホトニクスが続急騰で新高値圏突入、ＡＩサーバー向け特需とレーザー核融合分野での活躍に期待

・ジーエヌアイが切り返し急、米子会社ジャイア・セラピューティクスがカルジェンを買収

・エリアクエスは急反騰、２６年６月期最終益・期末一括配当予想を引き上げ

・エコモットはＳ高、フィジカルＡＩの社会実装に向け水産加工会社を子会社化

・ビーマップが悪地合いの間隙を駆け上がる、海外先端産業向け人工ダイヤ材料の初回ロットを納品

・住友ファーマが大幅続落、最大１４００億円の新株発行登録決議で需給悪化を警戒

・ｆｏｎｆｕｎが急反発、システムエンジニアリングサービスのＹＮＰを完全子会社化

・郵船など海運株は強弱観対立、コンテナ船運賃高騰思惑の一方で目先買い疲れ感も

・ブランジスタに大量の買い注文、今期５０円の増配発表で投資マネー集中



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS