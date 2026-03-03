浜松ホトニクス<6965.T>＝続急騰で新高値圏突入。上げ足を一気に加速し２月２５日につけた昨年来高値２１１５円をマドを開けてクリア。寄り後も上値を伸ばし、２３００円台半ばまで水準を切り上げ大陽線を形成するなど物色人気の強さを際立たせている。光電子増倍管で世界シェア９割を誇り、生成ＡＩ市場の急拡大を背景とした世界的なＡＩデータセンターの新設・増設ラッシュを追い風に、非破壊検査装置向けＸ線光源でＡＩサーバーの基板検査需要などを獲得している。更にレーザー核融合発電の研究開発でも先駆しており、昨年７月には大阪大学発の核融合スタートアップと協業し、大出力レーザーの長時間連続照射で世界初の成功を収めたことを発表している。市場では内閣府が策定する核融合の官民投資ロードマップにおいて、同社はキーカンパニーに位置するとの見方が強い。なお、世界的な資産運用会社ブラックロックの日本法人であるブラックロック・ジャパンが純投資目的で同社株を買い増し、直近で発行済み株式数の５％超（共同保有）を保有していることが明らかとなっている。



放電精密加工研究所<6469.T>＝急動意。一時９％高で４５００円台半ばまで舞い上がった。２月中旬に急速人気化し同月１９日ザラ場に５０９０円の上場来高値をつけたが、同日に値を崩し大陰線を形成。その後は調整局面に入ったものの、前週後半から再び投資資金が流入しトレンドが変わった。金属放電加工の専業で、高度な技術力に定評がある。筆頭株主の三菱重工業<7011.T>傘下で業容を拡大させており、三菱重経由で防衛装備品を含む航空宇宙関連部品の需要が高水準で再び収益成長に拍車がかかっている。防衛関連株の新星としてマーケットでも存在感を高めている。



ｆｏｎｆｕｎ<2323.T>＝急反発。同社は２日の取引終了後、システムエンジニアリングサービスを手掛けるＹＮＰ（東京都千代田区）の株式を取得し、完全子会社化すると発表。今後の収益貢献を期待した買いが入ったようだ。事業の親和性が高く、グループの収益力の底上げにつながると判断した。取得価額はアドバイザリー費用などを含めて２億６４００万円。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS