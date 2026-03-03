「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日午前１１時現在でダイドーリミテッド<3205.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



きょうの東京市場でダイドーは続急落となっている。２月２７日の取引終了後、２６年３月期の期末一括配当予想を５０円減配の５０円（前期は１００円）に引き下げると発表しており、翌営業日２日にはストップ安の前営業日比３００円安の１０７０円に売られた。ダイドーは同時に、株主還元方針について２７年３月期までの３年間は年間１００円の配当を実施するという従来の基本方針を変え、ＤＯＥ（株主資本配当率）４％や配当性向３０％以上を目標に据えた。減配や株主還元方針の変更を嫌気する見方が売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS