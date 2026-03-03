菊池雄星を“日韓戦”先発に予想も。オリックスに敗れた侍ジャパンを韓国指揮官はどう見たか【一問一答】

韓国代表率いるリュ・ジヒョン監督が、オリックス・バファローズに敗れた侍ジャパンをチェックした感想を語った。

【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式

リュ・ジヒョン監督は3月3日、京セラドーム大阪で行われるオリックスとの強化試合に先立ち、報道陣の取材に応じた。

前日（2日）の強化試合で阪神タイガースと3-3で引き分けた韓国。先発のクァク・ビンが2回3失点と揺らいだが、内野陣の好守に加えてノ・ギョンウン、ソン・ジュヨン、コ・ヨンピョ、リュ・ヒョンジン、パク・ヨンヒョン、キム・テギョンらリリーフ陣の奮起もあり、追加の失点をゼロで抑えた。特に、2010年広州アジア大会以来16年ぶりに代表復帰したリュ・ヒョンジンは、2回を投げて1被安打、無失点の完璧な投球を見せた。

打線ではキム・ドヨンが同点ホームランを放つなどマルチヒットで活躍した。イ・ジョンフも鋭い打球を見せ、2安打を記録した。韓国系アメリカ人選手のジャマイ・ジョーンズとシェイ・ウィットコムは合わせて6打数1安打にとどまったが、指揮官は「適応中」だとして擁護した。

オリックス戦では韓国系アメリカ人選手のデーン・ダニングが先発登板する。リュ・ジヒョン監督は「2〜3イニング程度を予想している。45球を基準に起用する。イニングが終わる瞬間を見守りながら試合を運営しようと思う」と明らかにした。

リュ・ジヒョン監督（写真提供＝OSEN）

リュ・ジヒョン監督との一問一答は以下の通り。

◇

―オリックス戦で先発登板するデーン・ダニングの球数とイニングは。

「2〜3イニング程度を予想している。45球を基準に起用する。イニングが終わる瞬間を見守りながら試合を運営しようと思う。

補足説明をすると、今日の試合で我々が準備している投手は6人だ。6人で9イニングに届かない可能性もある。試合終盤に出場準備をしている投手たちがすべて投げ終えた後は、現在独立リーグに所属する2人の選手が後半のイニングを担うのではないかと思う。その点は知っておいてほしい」

※韓国代表は強化試合のサポートメンバーとして徳島インディゴソックスの石井康輝、小林樹斗が帯同

―最後の強化試合でチェックするポイントは？ラインナップのローテーションなど、多少の悩みはあるのか。

「沖縄のときのリリーフ投手の内容よりも、昨日のリリーフ投手の球威やバランスが良くなったと考えている。今日もダニングの後で区切ってリリーフ陣が出てくると思う。投手のコンディションを見ながら、チェコ戦で起用する選手、1日休んでの日韓戦、台湾戦など、その後の試合で起用する選手の日程があるので、どのように入れていくか整理しなければならないと思う。

打線で昨日と違う点は、4番にアン・ヒョンミン、6番・三塁手にウィットコムが入る。キム・ドヨンが指名打者の3番だ。キム・ジュウォンが9番・遊撃手で入る。こうした点を踏まえてバランスを見ながら、5日に合わせて準備していく」

―五輪メダリストのリュ・ヒョンジンが代表に復帰して投げたが、若い投手たちに与える影響力や存在感は？

「リュ・ヒョンジンを今回のWBCメンバーに選んだ過程で、『年齢が高い』『ベテランでリーダーになる』という点よりも、第一の基準は実力だった。15人の投手エントリーの中で競争力があるかどうかが重要だった。

また、2023年アジア大会以降、若い代表チームが構成される中で、ベテランとしてリーダーの役割を担える投手が誰かを考え、リュ・ヒョンジンを選んだ。現在はその両方を満たすほどの働きをしてくれている」

―日本対オリックスの試合（オリックスが4-3勝利）もご覧になったと思うが、日韓戦先発が予想される菊池雄星をどう見たか。打線については。

「試合はすべて見た。現在のローテーションを見ると確信はできないが、（菊池が韓国戦で先発登板すると）予想はしている。昨日は戦力分析チーム、コーチ陣、選手たちも皆確認したはずだ。現在、20カ国すべての国が試合において100％のコンディションとは言えないだろう。過程だと思う。昨日の1試合だけで日本の戦力がどうだと申し上げるのは適切ではないと思う。準備してきた姿を踏まえて試合を準備する」

菊池雄星（写真提供＝OSEN）

（記事提供＝OSEN）