米国相場の三つの潮流、売られ過ぎのソフトウエア銘柄を狙え＜大山季之の米国株マーケット・ビュー＞
◆エヌビディア、文句なしの好決算でも株価が下落した理由
2月28日（現地時間）、懸念されていた米国とイスラエルによるイランへの攻撃が実施された。地政学リスクの高まりとともに原油価格が急騰し、米国の主要株価指数の先物は軒並み下落したが、その後、世界を驚かせたのは、30年以上にわたりイランを統治してきた最高指導者、ハメネイ師の死亡が確認されたことだ。トランプ米大統領やネタニヤフ・イスラエル首相にとっては大きな戦果に違いないが、このまま事態が終息するとは考えられず、イランにおける内戦勃発の可能性、中東周辺国への戦火の波及やホルムズ海峡閉鎖による世界経済への打撃なども懸念される。いずれにしてもしばらくは、株式マーケットの方向性にも少なくない影響があると考え、今後の展開を注意深く見守るべきだろう。
そうした国際情勢の急変はさておき、改めてこの1カ月間の米国株マーケットの動向を振り返ってみたい。まず先週、2月25日（現地時間）に発表されたエヌビディア の2026年1月期決算とマーケットの反応についてだ。決算内容自体は売上高が前年同期比約65％増の2159億ドル、営業利益が同約60%増の1303億ドル、最終利益も同約65％増の1200億ドルと、いずれもコンセンサスを上回る結果となり、27年第１四半期（2-4月期）の売上高のガイダンス（業績予想）も、市場予想の720億ドルを大幅に上回る780億ドル前後という見通しを示している。多くのメディアが伝える通り、文句なしの好決算だった。
唯一、前年同期を下回ったのは営業利益率だが、これは前期の前半に出荷を見込んでいた中国向けのAI（人工知能）半導体、「H20」がトランプ政権の規制強化によって出荷できなくなった際の在庫評価損があったためで、第４四半期（25年11月-26年1月期）には改善している。予想以上だったのが粗利益（売上総利益）率の堅調さで、最新AI半導体「ブラックウェル」の市場導入コストによってある程度の低下が見込まれていたのだが、第４四半期は75.2%と極めて高い水準を維持。同社のジェンスン・フアンCEO（最高経営責任者）はその理由を問われ、需要が供給を上回る状態が続いているため、通常は新製品出荷時に計上する「在庫引当金」が大幅に減少しているという趣旨のコメントを出している。
上記の利益率改善のほか、さらに注目すべき点は、決算発表後の質疑応答にあった。開口一番にバンク・オブ・アメリカ のアナリストがぶつけた疑問に対するフアンCEOの回答だ。「今年7000億ドル規模となったハイパースケーラーの設備投資は持続可能だと思うか」。昨年来の"AIバブル論"の根底にもなっている、誰もが尋ねたい質問に対し、フアンCEOは「彼らのキャッシュフローの増加には自信を持っている」と断言した。その理由を説明した同CEOの発言を噛み砕くと、要は「自律して複数の膨大なタスクを実行できるエージェントAIが普及していく今後は、コンピューティングこそが収益の源になっていく。コンピューティングを強化する、つまりAI投資をすればするほど、指数関数的に収益機会が拡大していく」という趣旨だ。
確かに、生成AIの性能が大幅に向上していることは誰しも認めるところだろう。循環投資と揶揄される同社を中心としたデータセンターへの巨額投資も、AIの性能が向上するとともにさらなる収益機会の拡大が進むと考えるなら、雪だるま式に投資額が膨れ上がるのも自然の摂理と言えるかもしれない。
ではなぜ、この好決算にマーケットが素直に反応しなかったのか。そこには、いまの米国株マーケットを覆う、三つの大きな潮流の変化が影響している。これを読み解くことが、今後の米国株の投資戦略を構築するために、最も重要な意味を持つのではないか。