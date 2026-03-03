3日前引けの日経平均株価は続落。前日比1329.97円（-2.29％）安の5万6727.27円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は129、値下がりは1439、変わらずは22と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。



日経平均構成銘柄の値上がりは6銘柄にとどまり、217銘柄が下落。マイナス寄与度トップはファストリ <9983>で、1銘柄で日経平均を182.1円押し下げ。以下、ＴＤＫ <6762>が95.51円、東エレク <8035>が91.25円、アドテスト <6857>が53.48円、ファナック <6954>が49.8円と並んだ。



プラス寄与トップは三菱商 <8058>で、日経平均を16.65円押し上げ。リクルート <6098>が13.64円、レゾナック <4004>が2.09円、豊田通商 <8015>が1.91円、古河電 <5801>が1.27円で続いた。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は石油・石炭で、以下、輸送用機器、空運、電気機器、繊維、機械が並んだ。



株探ニュース

