第63回（GII、芝2000m）は3月8日、中山競馬場で開催。

朝日杯FSで3着したアドマイヤクワッズ、東スポ杯2歳S勝ち馬のパントルナイーフ、同3着ライヒスアドラーらが出走予定。

ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。

■GI組は毎年好走

朝日杯FS、ホープフルSといったGIからの臨戦があるなか、最多3勝を挙げているのは平場の1勝クラス組。年明けの中山芝2000mの1勝クラスを使ってここに挑むローテは2020年のサトノフラッグ（1着）から確立され、直近6年でアスクビクターモア、コスモキュランダといった勝ち馬を輩出し、昨年はアロヒアリイが3着に好走した。しかし今年はこの組に加え、ホープフルS組も不在。

1勝クラス【3.0.1.3】

ホープフルS【2.3.6.7】

朝日杯FS【1.2.1.1】

きさらぎ賞【1.0.1.3】

京都2歳S【1.0.0.1】

共同通信杯【1.0.0.3】

若駒S【1.0.1.5】

葉牡丹賞【0.1.0.3】

新馬【0.1.0.8】

東京スポ杯2歳S【0.1.0.1】

ひいらぎ賞【0.1.0.0】

こぶし賞【0.1.0.0】

朝日杯FS組は1番人気が4頭いて1勝のみ、回収値は単勝36・複勝90と勝ち切れない点には注意が必要。朝日杯FS3着のアドマイヤクワッズは大崩れこそなさそうだが、初のコーナー4つのコースがカギになりそうだ。

■「重賞での人気と実績」は素直に評価

GIを除く重賞組の中で相性が悪いのは京成杯組で、6頭出走し掲示板が精一杯。京成杯と弥生賞、同じコースだがメンバーレベルが格段に上がる弥生賞では、京成杯での結果はあまり関係ないものとなる。ステラスペースは京成杯5着だが、その前の中山芝2000mの平場1勝クラスを勝利。ここへ向けて間隔をあけておけば好ローテ合致だっただけに、デキ次第では伏兵として押さえ候補になるか。

京成杯およびGIIホープフルSを除く重賞レース【3.1.1.8】においては、前走5着以内が【3.1.1.5】で最低ライン。また前走5番人気以内も【3.1.1.3】なので、弥生賞は重賞での人気と実績を重視すべきレースだ。ちなみに前走重賞で5着以内かつ5番人気以内は【3.1.1.2】勝率42.9％、複勝率71.4％、回収値は単勝665・複勝207をマークする。東スポ杯2歳Sを3番人気で勝ったパントルナイーフ、同2番人気3着のライヒスアドラーは本番に向けてここも勝ち負け必至。

キャリア2戦で未勝利勝ちから挑むバステールはここまで秀逸なレースぶりを示しているが、前走未勝利戦組は【0.0.0.12】と全滅。掲示板に入るなど人気以上の好走は見受けられるものの、好走へのハードルは高い。