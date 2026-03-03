3日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比26.5％減の3335億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.9％減の2370億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> 、ｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 <2236> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国 <2515> など14銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が3.12％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は9.05％安、ＮＥＸＴ 自動車・輸送機 <1622> は7.21％安、インデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1399> は5.95％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は5.75％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は5.52％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1329円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1517億4400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1350億7500万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が253億1100万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が166億7600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が107億1900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が101億9400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が72億5000万円の売買代金となった。



株探ニュース

