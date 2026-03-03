3日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数104、値下がり銘柄数455と、値下がりが優勢だった。



個別ではエコモット<3987>、フィーチャ<4052>がストップ高。リボミック<4591>、ＱＤレーザ<6613>は一時ストップ高と値を飛ばした。オンコリスバイオファーマ<4588>、ＱＰＳホールディングス<464A>、パワーエックス<485A>、オキサイド<6521>、セレンディップ・ホールディングス<7318>など8銘柄は昨年来高値を更新。ソフトフロントホールディングス<2321>、データホライゾン<3628>、ジャパン・ティッシュエンジニアリング<7774>、スリー・ディー・マトリックス<7777>、ジーエヌアイグループ<2160>は値上がり率上位に買われた。



一方、ドリコム<3793>、スパイダープラス<4192>、ユーソナー<431A>、サイバーソリューションズ<436A>、ユミルリンク<4372>など17銘柄が昨年来安値を更新。窪田製薬ホールディングス<4596>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、Ｗｅｌｂｙ<4438>、ファンデリー<3137>、和心<9271>は値下がり率上位に売られた。



