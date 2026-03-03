ETF売買代金ランキング＝3日前引け
3日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 151744 -23.9 54050
２. <1321> 野村日経平均 25311 -14.3 58960
３. <1357> 日経Ｄインバ 16676 -35.2 4471
４. <1540> 純金信託 15262 -18.3 25670
５. <1579> 日経ブル２ 10719 -27.6 582.4
６. <1542> 純銀信託 10271 -26.2 41300
７. <1458> 楽天Ｗブル 10194 -37.4 64280
８. <1360> 日経ベア２ 7250 -38.1 110.0
９. <1306> 野村東証指数 6289 -42.5 4002
10. <2036> 金先物Ｗブル 3569 -29.0 264000
11. <1568> ＴＰＸブル 3564 -59.1 884.0
12. <1398> ＳＭＤリート 3447 45.3 2063.0
13. <1671> ＷＴＩ原油 3440 -25.1 3775
14. <1329> ｉＳ日経 3435 -3.0 5866
15. <2644> ＧＸ半導日株 2988 -26.4 3345
16. <1348> ＭＸトピクス 2539 919.7 3950
17. <1489> 日経高配５０ 2450 -19.3 3304
18. <1320> ｉＦ日経年１ 2408 -51.4 58750
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2102 -33.4 82870
20. <1459> 楽天Ｗベア 2088 -30.3 180
21. <314A> ｉＳゴールド 2081 -37.1 399.3
22. <1328> 野村金連動 1727 -54.7 20000
23. <2038> 原油先Ｗブル 1636 -59.0 2085
24. <1475> ｉＳＴＰＸ 1632 -41.4 390.6
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1578 74.8 2147.0
26. <513A> ＧＸ防衛日株 1568 -34.8 998
27. <1615> 野村東証銀行 1458 -4.0 609.5
28. <200A> 野村日半導 1414 -22.5 3257
29. <1358> 上場日経２倍 1356 -18.4 102700
30. <1330> 上場日経平均 1330 -46.7 59030
31. <1655> ｉＳ米国株 1310 -20.1 773.7
32. <381A> ｉＦ米債３無 1242 -100.0 2220
33. <1326> ＳＰＤＲ 1203 -69.1 77470
34. <1541> 純プラ信託 970 -42.4 10675
35. <2568> 上場ＮＱヘ無 911 1587.0 6689
36. <1346> ＭＸ２２５ 780 -1.9 58600
37. <1356> ＴＰＸベア２ 683 -44.2 134.2
38. <1305> ｉＦＴＰ年１ 677 49.8 4043
39. <1571> 日経インバ 637 -11.4 366
40. <1623> 野村鉄鋼非鉄 634 146.7 69000
41. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 568 -0.7 364.0
42. <1367> ｉＦＴＰＷブ 560 -59.1 68170
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 544 -62.4 615.2
44. <2569> 上場ＮＱヘ有 509 1006.5 3667
45. <1618> 野村エネ資源 505 34.3 38380
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 504 -1.4 30860
47. <1476> ｉＳＪリート 478 124.4 2059
48. <1308> 上場東証指数 477 -49.8 3954
49. <2016> ｉＦ米債７有 477 -56.9 1860
50. <435A> ｉＦ日本配当 474 7.2 2410
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
