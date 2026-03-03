　3日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　151744　　 -23.9　　　 54050
２. <1321> 野村日経平均　　 25311　　 -14.3　　　 58960
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 16676　　 -35.2　　　　4471
４. <1540> 純金信託　　　　 15262　　 -18.3　　　 25670
５. <1579> 日経ブル２　　　 10719　　 -27.6　　　 582.4
６. <1542> 純銀信託　　　　 10271　　 -26.2　　　 41300
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10194　　 -37.4　　　 64280
８. <1360> 日経ベア２　　　　7250　　 -38.1　　　 110.0
９. <1306> 野村東証指数　　　6289　　 -42.5　　　　4002
10. <2036> 金先物Ｗブル　　　3569　　 -29.0　　　264000
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　3564　　 -59.1　　　 884.0
12. <1398> ＳＭＤリート　　　3447　　　45.3　　　2063.0
13. <1671> ＷＴＩ原油　　　　3440　　 -25.1　　　　3775
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　3435　　　-3.0　　　　5866
15. <2644> ＧＸ半導日株　　　2988　　 -26.4　　　　3345
16. <1348> ＭＸトピクス　　　2539　　 919.7　　　　3950
17. <1489> 日経高配５０　　　2450　　 -19.3　　　　3304
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　2408　　 -51.4　　　 58750
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2102　　 -33.4　　　 82870
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2088　　 -30.3　　　　 180
21. <314A> ｉＳゴールド　　　2081　　 -37.1　　　 399.3
22. <1328> 野村金連動　　　　1727　　 -54.7　　　 20000
23. <2038> 原油先Ｗブル　　　1636　　 -59.0　　　　2085
24. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1632　　 -41.4　　　 390.6
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1578　　　74.8　　　2147.0
26. <513A> ＧＸ防衛日株　　　1568　　 -34.8　　　　 998
27. <1615> 野村東証銀行　　　1458　　　-4.0　　　 609.5
28. <200A> 野村日半導　　　　1414　　 -22.5　　　　3257
29. <1358> 上場日経２倍　　　1356　　 -18.4　　　102700
30. <1330> 上場日経平均　　　1330　　 -46.7　　　 59030
31. <1655> ｉＳ米国株　　　　1310　　 -20.1　　　 773.7
32. <381A> ｉＦ米債３無　　　1242　　-100.0　　　　2220
33. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1203　　 -69.1　　　 77470
34. <1541> 純プラ信託　　　　 970　　 -42.4　　　 10675
35. <2568> 上場ＮＱヘ無　　　 911　　1587.0　　　　6689
36. <1346> ＭＸ２２５　　　　 780　　　-1.9　　　 58600
37. <1356> ＴＰＸベア２　　　 683　　 -44.2　　　 134.2
38. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 677　　　49.8　　　　4043
39. <1571> 日経インバ　　　　 637　　 -11.4　　　　 366
40. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 634　　 146.7　　　 69000
41. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 568　　　-0.7　　　 364.0
42. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 560　　 -59.1　　　 68170
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 544　　 -62.4　　　 615.2
44. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 509　　1006.5　　　　3667
45. <1618> 野村エネ資源　　　 505　　　34.3　　　 38380
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 504　　　-1.4　　　 30860
47. <1476> ｉＳＪリート　　　 478　　 124.4　　　　2059
48. <1308> 上場東証指数　　　 477　　 -49.8　　　　3954
49. <2016> ｉＦ米債７有　　　 477　　 -56.9　　　　1860
50. <435A> ｉＦ日本配当　　　 474　　　 7.2　　　　2410
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


