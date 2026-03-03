高橋克実、肩寄せ合う夫婦ショット 『おコメの女』相手役に反響「お似合いすぎる」「驚きました！」
俳優の高橋克実が、テレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（毎週木曜 後9：00）の公式インスタグラムに登場。妻役のいとうあさことの仲睦まじい2ショットが公開された。
【写真】雰囲気ピッタリ！高橋克実が”妻”と肩寄せ合う夫婦2ショット
本作は、テレビ朝日系列の連続ドラマ初主演となる松嶋菜々子が“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕国税調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく。高橋は正子に引き抜かれて《ザッコク》の室長となった古町豊作を演じた。
インスタグラムでは、「古町室長(高橋克実)の妻は…いとうあさこ さんでした 室長の背中を押してくれる、頼もしい存在です！」とつづり、肩を寄せ合う夫婦ショットを投稿。
視聴者からは、「いとうあさこさん、カッコいい母ちゃんだ」「お似合いすぎる」「あさこさん、突然現れて驚きました！ペアルックもいいですね」「最終回も出演してほしいな」「素敵な母ちゃんでした」などの反響が寄せられていた。
