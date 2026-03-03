ヴィッセル神戸の新グッズ公開にファン歓喜

J1ヴィッセル神戸はクラブの新たな公式グッズを公式Xに公開した。

3月11日にホームで行われるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ラウンド16第1戦の韓国1部FCソウル戦に合わせてスタジアムでの販売が予想される。新グッズに「これまた可愛い」と注目が集まっている。

新グッズは公式マスコットのモーヴィとその帽子、そしてクラブのエンブレムのシールと思われる。オフィシャルグッズアカウントは「3月11日…スタジアムにて…ぷっくり…」と動画で新商品を紹介している。

神戸は今季のACLEリーグステージを5勝1分2敗の2位と、2季連続でリーグステージを突破した。昨季はノックアウトステージ初戦で韓国1部光州FCに敗れて16強に終わった。2シーズン連続の韓国勢との対決の行方に多くの関心が寄せられている。

決戦前に新グッズの公開にSNSのファンが反応。「まじでこれもほしー」「平日ナイターですが、娘への誘い文句決まりました」「どんどん出てる…ぷっくりしーる」「絶対3/11に売り切れるやつじゃ」「これまた可愛い」「岡山に続き神戸も流行りに乗る」「売り場見てると行列できてるよねぷっくりシール」「えぐいこれは絶対欲しい」と歓喜のコメントが並んだ。（FOOTBALL ZONE編集部）