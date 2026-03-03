連載「ベースボールの現在地」前オイシックス小林珠維、韓国プロ移籍の裏側

「THE ANSWER」では、5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせて参加各国の野球を紹介する連載「ベースボールの現在地」を展開する。今季から、韓国プロ野球KBOリーグではアジアとオーストラリアの選手を対象とした「アジア枠」制度が運用される。全10球団がこの制度を使って新外国人を獲得し、うち7人は日本人だ。そしてこの枠での1軍昇格を目指し、韓国に誕生した“2軍球団”に移籍する選手もいる。昨季、日本の2軍に参加するオイシックスで投げた小林珠維（じゅい）投手だ。日韓の2軍球団を渡り歩くという数奇な運命の裏に、どんな決断があったのか。

小林は北海道の東海大札幌高から2020年にドラフト4位でソフトバンク入り。打者と投手の双方でプレーする機会があったものの、1軍経験のないまま育成への降格を経て、2024年オフに戦力外となった。オイシックス入りしNPB復帰を目指したが、当初から海外挑戦も頭にあった。昨季イースタン・リーグで残した成績は26試合で1勝9敗、防御率4.35。数字こそ苦戦したが、150キロを超える直球を投げ続けられる能力は韓国のスカウトに高く評価され、アジア枠の候補として名前が挙がっていた。

ただ蓋を開けてみれば、韓国行きが決まった日本人7人のうち5人はNPB球団を戦力外となった直後の選手たちだった。元巨人の戸田懐生投手や元DeNAの京山将弥投手らの名が並び、導入初年度の選手選択は実績やネームバリューが重視される傾向となった。枠が日々埋まっていくニュースを見た小林の感情も揺れた。

「かなりショックでしたね。うわっ、NPBの選手になったかと……。韓国プロ野球に魅力も感じて、行けるんじゃないかと思ってやってきたので。そういうお話もありましたし」

だが小林は、ここで諦めなかった。自ら韓国球界に強い代理人とコンタクトを取る中で、韓国の2軍リーグに新球団「蔚山ホエールズ」が参入することを知る。アピールが実り、入団テストに参加できることになった。1月13日から2日間行われたトライアウトでは、酷寒の屋外で150キロに迫る直球を投げ込んだ。首脳陣の評価は高く、15日には合格発表。2月初頭には創団式典に参加し、正式契約を経て中旬からは済州（チェジュ）島でのキャンプへ。制度を走らせながら改善していく韓国らしいスピード感で物事が進んだ。

「テストもあると考えて、早めに仕上げたので。これでダメならもう、他の選手を獲ってもらって結構と、それくらいのつもりでやったのが良かったんでしょうね」

「ほとんどの球団と試合を…」ソフトバンク3軍で育まれた海外への興味

ソフトバンクを戦力外となった直後の昨オフは、米国のトレーニング施設を訪ねて自身の投球を見直した。今回のWBCに韓国代表として参加するデーン・ダニングら、大リーガーと練習を共にした貴重な時間。ただそこには「落とし穴」もあったと考えている。

「ピッチデザインが主になって、ランニングの量が減った。ブルペンに入る回数も足りなくて」。ボールの力に見合う成績を出せる選手になりたいと準備したが、体が追いつかなかった。先発の一員としてシーズンインしたものの、なかなか成績は上向かず一時はリリーフ転向。ようやく光が見えた頃には夏になっていた。

小林が韓国球界に興味を持ったのは、ソフトバンク時代に経験した3軍の韓国遠征がきっかけだ。「実は、ほとんどの球団と試合をしたことがあるんですよ。見ていくうちに球団や球場の雰囲気、打者のイメージがついてきて。こういうところでやれたら面白いなって」。では、韓国野球の魅力をどこに感じているのか。

「投手より打者が主役というイメージはありますね。日本にはない、一か八かのスイングとか。三振か本塁打か、みたいなところをファンも求めているのかなと」

その環境に“助っ人”として乗り込む自分をイメージすると、楽しみしかなかったという。異文化の中でしっかり成績を残すため「言葉もそうですし、韓国の文化というものも学べたら」。当面は通訳もつかないタフな環境となるが、未経験の野球へへ飛び込もうとする気概は十分だ。

これまで、NPBを戦力外となった日本人選手にとって韓国でのプレーは現実的ではなかった。かつては門倉健投手（元中日）ら助っ人として活躍した選手もいるが、近年は北中米から獲得する選手のレベルが上がり、3つしかない外国人枠を争うのは厳しくなっていたからだ。

韓国プロ野球を目指す日本人が増える？ 制度変更で生まれる新たな道

ところが、今オフのアジア枠新設で状況は一変した。アジア枠は、アジア野球連盟に属する国か豪州の国籍であることが条件。契約総額は最大20万ドル（約3100万円）という制限はあるが、かつてWBC日本代表でも投げた武田翔太投手（元ソフトバンク）がSSG入りするなど、日本人選手にとっても現実的な選択肢となった。

アジア枠は各球団1つ。7月末の選手登録期限までに不調や怪我があれば、即座に入れ替えられる厳しい立ち位置でもある。だからこそ、2軍専門球団の蔚山にに加入した小林や岡田明丈（元広島）にもチャンスがある。

2軍で好成績を残せば、1軍球団から「即起用できるアジア枠候補」として声がかかる可能性が高い。小林も「同じ条件でやっている中で、どこまで成績を残せるかだと思っています。（アジア枠1期生の）10人が、全員必ずうまくいくわけではないと思っているので」と、その先にある1軍昇格を見据えている。

「蔚山ホエールズ」が本拠を置く蔚山市は、世界的な自動車メーカー・現代（ヒョンデ）の企業城下町として知られる。ただこれまでプロ野球はなかった。小林が昨季プレーしたオイシックスも、NPB2軍に参加して2年目の新参球団だった。新しい球団が地元に受け入れられる苦労を知っているからこそ、貢献できることもあるはずだ。「ホークスの時にも行ったことがある街。どう迎えられるのか楽しみですよ」。

背番号はオイシックスでの「31」から「11」に変わる。小学校の頃、北海道でファイターズジュニアの一員として背負った番号だ。ダルビッシュ有投手（パドレス）や大谷翔平投手（ドジャース）がつけた、地元を象徴する番号。「もう一度つけたいなとずっと思っていて。それ以来なんですよね」。もがきにもがいて掴んだ異国での挑戦権。右腕で自らの価値を証明してみせる。

