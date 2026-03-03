＜SAG賞改めアクター賞＞キャサリン・オハラさんが女優賞受賞 映画部門最多は『罪人たち』
米アカデミー賞の前哨戦として重要視されているアクター賞（旧全米映画俳優組合賞）授賞式が、現地時間3月1日、ロサンゼルスのシュライン・オーディトリアムで開催され、ライアン・クーグラー監督の『罪人たち』がキャスト賞と主演男優賞を獲得。テレビ部門では、『ザ・スタジオ』がキャサリン・オハラさんの女優賞を含む最多3部門に輝いた。
『罪人たち』は、「ブラックパンサー」シリーズ（2018／2022）などで知られるクーグラー監督が、長編映画監督デビュー作『フルートベール駅で』（2013）以来のコラボレーターであるマイケル・B・ジョーダンを主演に迎えたノンストップ・サバイバルホラー。本年度のアカデミー賞では、歴代最多記録更新となる16部門ノミネートを獲得しており、期待がかかる。
テレビ部門では、映画スタジオを舞台にした『ザ・スタジオ』がアンサンブル賞に加え、1月に71歳で亡くなったキャサリン・オハラさんがコメディ部門女優賞に輝くなど、最多3部門を獲得。キャサリンさんは死後に個人賞を受賞した初の女性となり、同作でコメディ部門男優賞を受賞したセス・ローゲンが代わりに受け取った。次点はドラマ部門の『ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室』で2部門。
また今年の授賞式では、「インディ・ジョーンズ」や「スター・ウォーズ」シリーズで知られ、近年はドラマ『シュリンキング：悩めるセラピスト』で注目を集めているハリソン・フォードに生涯功労賞が贈られた。
主な候補者・候補作品は以下の通り（★が受賞）。
【映画部門】
◆キャスト賞
『フランケンシュタイン』
『ハムネット』
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
★『罪人たち』
◆主演男優賞
ティモシー・シャラメ『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
レオナルド・ディカプリオ『ワン・バトル・アフター・アナザー』
イーサン・ホーク『Blue Moon（原題）』
★マイケル・B・ジョーダン『罪人たち』
ジェシー・プレモンス『ブゴニア』
◆主演女優賞
★ジェシー・バックリー『ハムネット』
ローズ・バーン『If I Had Legs I’d Kick You（原題）』
ケイト・ハドソン『Song Sung Blue（原題）』
チェイス・インフィニティ『ワン・バトル・アフター・アナザー』
エマ・ストーン『ブゴニア』
◆助演男優賞
マイルズ・カトン『罪人たち』
ベニチオ・デル・トロ『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ジェイコブ・エロルディ『フランケンシュタイン』
ポール・メスカル『ハムネット』
★ショーン・ペン『ワン・バトル・アフター・アナザー』
◆助演女優賞
オデッサ・アジオン『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
アリアナ・グランデ『ウィキッド 永遠の約束』
★エイミー・マディガン『WEAPONS／ウェポンズ』
ウンミ・モサク『罪人たち』
テヤナ・テイラー『ワン・バトル・アフター・アナザー』
【テレビ部門】
◆アンサンブル賞（ドラマシリーズ）
『ザ・ディプロマット』
『ランドマン』
★『ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室』
『セヴェランス』
『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾート』
◆男優賞（ドラマシリーズ）
スターリング・K・ブラウン『パラダイス』
ビリー・クラダップ『ザ・モーニングショー』
ウォルトン・ゴギンズ『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾート』
ゲイリー・オールドマン『窓際のスパイ』
★ノア・ワイリー『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』
◆女優賞（ドラマシリーズ）
ブリット ロウワー『セヴェランス』
パーカー・ポージー『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾート』
★ケリー・ラッセル 『ザ・ディプロマット』
レイ・シーホーン『プルリブス』
エイミー・ルー・ウッド『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾート』
◆アンサンブル賞（コメディシリーズ）
『アボット エレメンタリー』
『一流シェフのファミリーレストラン』
『Hacks（原題）』
『マーダーズ・イン・ビルディング』
★『ザ・スタジオ』
◆男優賞（コメディシリーズ）
アイク・バリンホルツ『ザ・スタジオ』
アダム・ブロディ『こんなのみんなイヤ！』
テッド・ダンソン『グランパは新米スパイ』
★セス・ローゲン『ザ・スタジオ』
マーティン・ショート『マーダーズ・イン・ビルディング』
◆女優賞（コメディシリーズ）
キャスリン・ハーン『ザ・スタジオ』
★キャサリン・オハラ『ザ・スタジオ』
ジェナ・オルテガ『ウェンズデー』
ジーン・スマート『Hacks（原題）』
クリステン・ウィグ『パーム・ロワイヤル』
◆男優賞（テレビ映画＆リミテッドシリーズ）
ジェイソン・ベイトマン『ブラック・ラビット』
★オーウェン・クーパー『アドレセンス』
スティーブン・グレアム『アドレセンス』
チャーリー・ハナム『モンスター：エド・ゲインの物語』
マシュー・リース『BEAST −私のなかの獣−』
◆女優賞（テレビ映画＆リミテッドシリーズ）
クレア・デーンズ『BEAST −私のなかの獣−』
エリン・ドハティ『アドレセンス』
サラ・スヌーク『全部、彼女のせい』
クリスティーン・トレマルコ『アドレセンス』
★ミシェル・ウィリアムズ『人生の最期にシたいコト』
