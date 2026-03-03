今日3日は本州のすぐ南を低気圧が進むため、広い範囲で天気が崩れるでしょう。低気圧に向かって寒気が流れ込むため、関東甲信の山沿いや東北の太平洋側では雪が降り、降り方が強まる恐れもあります。また東京23区でも夜は雪がまじり、一部で積雪する可能性があります。

東京23区でも積雪のおそれ 天気が回復する九州南部では「皆既月食」も

今日3日の午後も雨が降るところが多いでしょう。特に低気圧に近い太平洋側を中心に雨が強まる恐れがあります。また関東甲信の山沿いや東北では雪が降り、積もるところがある見込みです。局地的に雪が強まり、警報級の大雪となる恐れもあります。





また東海や関東、東北南部では、昨日の日中の気温より大幅に低く、寒さが戻るでしょう。東京都心では最高気温は9℃の予想。昼以降はだんだんと気温が下がり、次第に真冬の寒さとなりそうです。また今夜以降、気温が予想よりも低く経過した場合、東京23区でも雨が雪に変わり、一部で積雪となる恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。天気の回復がのぞめるのは、九州南部や四国の太平洋側のみとなりそうです。午後は気温が上がり、春本番の暖かさとなりそうです。今夜は「皆既月食」が起こりますが、こうした地域では天体ショーを楽しめそうです。

関東甲信の山沿いや東北太平洋側では大雪のおそれ

明日4日の午後1時までの24時間で、関東甲信の山沿いや、東北、また北海道の太平洋側では40cm以上の雪が降り、雪の積もるところがあるでしょう。今回は湿った重い雪が降りそうです。雪の重みで木が倒れ停電が発生する恐れもあります。また積雪により路面状況が悪化することも考えられます。車の運転は冬用タイヤやチェーンを装着するなど、安全運転を心がけてください。

冬道の運転 注意するキーワードは「ふゆとじこ」

この時期、車を運転する際に、気をつけていただきたいポイントは、5つあります。



(1)冬道装備をしっかりと行いましょう。早めに冬用タイヤに取り換えたり、タイヤチェーンを用意したりしましょう。雪道運転は、バッテリーが上がりやすくなります。遠出をする際は、予備のウォッシャー液やバッテリーを確認するなど、事前の点検も忘れないでください。

(2)ゆっくりと、慎重に運転しましょう。雨や雪が降った後に、気温が低いと、普段、慣れている道でも、思わぬ所が凍結している可能性があります。また、雪のない所でも、道路が黒っぽく見えたら、凍結している恐れがありますので、油断しないでください。

(3) 時には、迂回や出控えることも、選択肢の一つです。ドライブプランなどを、一時的に変更するのも良いでしょう。

(4) 時間に余裕をもって、出発しましょう。慌てると、凍結した道路でも、ついスピードが出てしまい、事故につながってしまいます。

(5) こまめに天気や道路情報を確認しましょう。天気予報が、急に「晴れ」から「雪」に変わるかもしれません。雪が降ると、道路が通行止めになることもあります。



5つのポイントの頭文字を並べて、「ふゆとじこ」と覚えてください。