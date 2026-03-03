マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、リオ・ファーディナンドが、空路が閉ざされたドバイでの生活を紹介した。

ファーディナンドは3日、自身が運営するポッドキャストを通じ「正直少し怖い状況」としながらアラブ首長国連邦（UAE）のドバイの状況を伝えた。

米国とイスラエルがイランを空爆し、イランはイスラエル、UAE、カタールなどにドローンやミサイルで報復攻撃を加えている状況だ。ドバイやドーハなど世界の主要都市を連結する中東の主要空港が事実上閉鎖され空路が閉ざされた状態だ。

ファーディナンドは現在、妻のケイトと3人の子どもとともにUAEのドバイに居住している。ファーディナンドは空爆が始まると地下室に避難し、現在地下室をバンカーのように活用している。ファーディナンドは「頭の上にミサイルなのか飛行機なのかわからないものが飛び交い、大きな爆発音が聞こえた時は本当に怖かった。子どもたちに状況を説明しながら、家長として落ち着いて家族全員が安心できるようにしなければならない。正直少し怖い状況だった。ただ不思議と安全に保護されているという感じもある」と当時の状況を伝えた。

ファーディナンドの妻ケイトも「心配させたくなくてじっとしていた。私たちは安全だ。政府が立派に対応している。緊張はするが安全だと感じる。子どもたちはむしろ家族が一緒に寝るという事実に楽しくなると言った。みんなのために祈っている」と話した。