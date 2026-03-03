子宮頸がんの再々再発を公表し治療を続けている俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。現在の体調と、今後の受診予定について報告しました。



【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん 体調不良を報告 「中々体調が回復せず」「今日も寝てばかり ＆ 嫌な夢ばかり」



2月28日の投稿で、膀胱炎のような症状や左背中のこわばり、さらに寒気や発熱があったことを告白していた古村さん。ファンからの励ましに対し、「みなさま 激励のコメントありがとうございます」と感謝を伝えました。





依然として体調は万全ではないものの、「中々体調が回復せずですが 明日 診察出来ることとなりました」と報告。受診の目処が立ったことに安堵の様子を見せています。





続けて「今日も寝てばかり ＆ 嫌な夢ばかり」「やめてくれ〜 と言いたくなる位 いろんな夢をみちゃいます 何でだろう？」と、最近は悪夢を見ることが多いとも吐露。

「身体にいる良くない菌が神経に嫌な刺激を与えているのかしら⁈」と推測しつつも、「嫌な夢＝デトックスとなれば良いなぁ〜 良き方向へ向かいますように」と、病に立ち向かう前向きな心境を綴りました。





古村さんは19歳でクラリオンガール準グランプリに選出後、22歳でNHK連続テレビ小説『チョッちゃん』のヒロインを務め一躍人気女優に。現在はがん治療と並行しながら、女優としての活動も再開しています。





【古村比呂さんのがん闘病経緯】

2012年1月：子宮頸がんが判明し、子宮を全摘出

2017年3月：がんの「再発」を公表

2017年11月：がんの「再々発」を公表

2023年1月：がんの「再々再発」を公表

【担当：芸能情報ステーション】

