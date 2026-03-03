〈男性がん罹患者数1位、46年で約40倍増…前立腺がんの対策は？ 老年科専門医・下方浩史教授が解説「早期発見で助かるが…」〉から続く

高齢になれば、男性のほとんどに発生する前立腺がん。発見が遅れれば、排尿障害や歩行障害など、QOLを著しく害する恐ろしい疾患である。老年科専門医で、名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科の下方浩史教授が解説する、検査の正しい受診法から食習慣まで、前立腺がんを防ぐメソッドとは――。（初出：「週刊文春 電子版」2025年11月20日号）

ステージ1でも早期発見が可能なPSA検査を活用

まず、下方教授が重要性を強調するのが、（1）PSA検査の正しい活用法である。

「PSA検査は90年代から行われるようになった血液検査です。前立腺で産生される前立腺特異抗原（PSA）というたんぱく質の数値を測定し、前立腺がんの可能性を調べる腫瘍マーカー検査となります。

他のがんの腫瘍マーカー検査で見つかるのは進行がんですが、PSA検査は非常に感度が高く、ステージ1でも早期発見することができる。90年代以降、罹患者数が急増したのもこのため。前立腺がんの早期治療には非常に役立つと言っていいでしょう」

検査の結果、PSA値が4ng／ml未満なら正常値とされる（以下、単位は省略）。

「PSAの値は4以上から前立腺がんの疑いがあります。ただし、前立腺炎や前立腺肥大の可能性もあるため、PSA値が4〜10の場合には、直腸診などの2次検査、さらに経直腸エコーなどの3次検査に進みます。ここで陰性と診断されれば、定期的な検査受診を命じられます」

たとえ陽性と診断された場合でも、「自分はがん患者だ」と無暗に落ち込む必要はないという。

「病理解剖では、80歳以上の男性の8割前後に潜在的な前立腺がんが見つかったとの報告もあります。つまり、年を取ればすべての男性にリスクがあるということ。ただし、乳がんなどと違って進行が非常に遅く、初期では生存率も高く、腫瘍の存在に気づかず老衰を迎える人も沢山いるのが特徴です。そのため、前立腺がんでは陽性の場合でも、腫瘍の悪性度と、年齢に応じて、経過観察も含め、治療方法を慎重に見極めていきます」

一方、PSAが11以上の場合には進行がんの可能性が高い。

進行すれば排尿障害＆歩行困難も

「その場合、経過観察ではなく、放射線治療や腹腔鏡手術、ロボット支援手術、ホルモン療法などの化学療法が採用されるでしょう」

進行が遅く、生存率も高い前立腺がんだが、発見が遅れ、転移した場合には辛い症状が待ち受けていると、下方教授は警鐘を鳴らす。

「前立腺がんが進行すると、特に骨やリンパ節に転移しやすい。腰や背骨にも転移しやすく、腰痛や背中の慢性的な強い痛みに苦しむ患者さんも多い。骨が脆くなることで骨折するケースもあり、歩行困難になったり、少し動くだけで激痛が走ることもある。排尿障害が出る場合もあり、前立腺がんの転移は日常生活に多大な影響を及ぼします」



検査の頻度は？

前立腺がんを進行させないためには、PSA検査の定期受診が必須となる。適切な頻度は？

《この続きでは、適切な頻度についての解説のほか、●予防に役立つ3大食品 などのトピックを下方先生の解説とともに取り上げている。記事の全文は「週刊文春 電子版」で読むことができる。また、本連載をまとめた書籍『90歳まで健康長寿』も好評発売中》

（下方 浩史／週刊文春 2025年11月20日号）