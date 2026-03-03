花粉症の季節、多くの日本人を悩ますアレルギー症状である。

国防については「軍」に対するものと、「核」に対するアレルギーが考えられる。原因はいずれもスギ花粉ではなく「米国」である。

軍アレルギーは「軍」を「自衛隊」とし、「戦争」を「有事」とするなど対症療法を施して安全保障の議論を行い、なんとか平和を維持できてきている。ただし、今後もきちんと抑止力・防衛力として機能するかは未知数である。

一方、「核」の方は、全く議論すること自体もタブーに近い。1971年に国会で決議した「非核三原則」が金科玉条のごとく扱われ、核について発言するのもはばかられ、まともに議論もできない、しないのが現状である。

核について、このままで良いのか、ウクライナでの教訓と、今日的な我が国周辺の状況を考えてみる。

国民感情の原点

我が国における核アレルギーの原点は、第2次大戦末期に米国が広島、長崎に投下した原子爆弾による惨禍であることは間違いない。

都市に対する無差別攻撃という点では、米軍が終戦約5カ月前の1945年3月に行った東京大空襲がある。10万人以上の一般国民を焼夷弾によって炎熱地獄の犠牲にしたものである。

しかし、終戦直前の8月6日と9日に広島、長崎に投下された原子爆弾は、直接的な爆発被害のほか、放射能によって戦後も長年にわたり人体をむしばみ、多くの人々に苦難を強いてきている点が、通常兵器による攻撃とまったく違った国民感情を生起させるものとなっている。

人類で唯一の原爆投下を受けた国家として、核兵器に対する特別の感情を持つのは当然だろう。

核アレルギーのシンボル「非核三原則」

非核三原則とは、1967年に時の総理大臣・佐藤栄作氏（安倍晋三氏の大叔父）が、西村栄一衆議院議員（西村眞悟氏の父）の衆議院予算委員会での質問に答えたものである。西村議員は中国の核兵器開発と核実験に関連して、我が国の核保有について総理の見解をただした。

その時、佐藤総理から出た言葉が「非核三原則」、すなわち核兵器を「持たず」「作らず」「持ち込ませず」というものであった。しかしながら、現在の風潮としては「語らず」「考えず」が加わっているように感じる。

現政府も非核三原則については、堅持を明確にしている。非核三原則は我が国の核に対する覚悟である。これにより、議論を封殺し、考えることも停止してしまっていいものであろうか。当時から半世紀以上が経過しており、同盟国・米国の状況、周辺諸国の状況、技術の革新などが大きく変遷している。

非核三原則の見直しではなく、核兵器を含む我が国周辺の状況を踏まえて、国民の安全・安心を図るという観点を第一に、前広に考えてみる必要を痛感する。

米国の「核の傘」は抑止力であり、核攻撃への対処力ではない

第2次大戦以降、核兵器の開発競争が行われた結果、広島に投下された原子爆弾の5000倍の威力を持つものまで出現している。

核兵器の威力とともに、放射能の影響などが明らかになるに従い、米国と当時のソ連（現ロシア）がお互いに全力で核兵器を使えば、地球は破滅的被害を受けることが理解されるようになってきた。結果的に、お互い核攻撃をすると甚大な損害を受けるため、核攻撃はできない状況を作った。核抑止の考えである。

この考えに基づいて、我が国は米国の「核の傘」といわれる体制下で、核攻撃を未然に防ぐ手立てとしたのである。しかし、これはあくまで抑止であり、実際に核攻撃がなされた場合、これを阻止するものではないことを承知する必要がある。

現状での対処力は、海上自衛隊のイージス艦及び航空自衛隊のパトリオットミサイルのミサイル防衛網によることになる。

ウクライナにおける戦争の教訓

ロシアによるウクライナ侵攻は5年目に入った。侵攻当初からロシアのプーチン政権は、核攻撃の可能性に言及し、実際に核兵器の移動配備と称した行動なども行ってきた。これまで核弾頭の装着が可能なイスカンデル、キンジャール等のミサイルも、多数発射しているが、すべて通常弾頭である。

核兵器は、戦術核といわれるものでも広島の原爆程度の破壊力がある。ウクライナ戦争で実際に使用された場面はないが、使用すれば自国領、周辺各国に放射能汚染の危険がおよぶ。さらに、全面核戦争へ拡大する恐れがあることから、政治的リスクが大きすぎると考えられる。

また、ほぼ可能性はないが、ウクライナとの戦争でロシアが敗れたとしても、直接的には国家の存亡には影響しないと思われるので、今後とも核兵器は使用されないだろう。

ロシアはウクライナの都市、民間施設等に連日無差別の空爆を続けている。連日被害状況が報道されているが、死傷者が極めて限られている。これは冷戦時代、核攻撃の脅威を深刻に想定した防護施設と避難態勢が、各レベルで整えられているためと考えられる。当然これらは通常兵器に対しても、有効に機能しているのである。

我が国周辺での核に関する現状とウクライナ戦争との相違点

我が国の周辺国といえば、ロシア、北朝鮮、韓国そして中国の4カ国である。このうち3カ国は核兵器を保有している。また、この3カ国はいずれも民主主義国家ではなく、独裁者の支配下にあるか、または共産党の一党支配の国である。

これが核兵器に関する我が国周辺の現実である。これに対して、我が国は米国の核の傘に依存しており、非核三原則をもって国策としている。本当に大丈夫だろうか。

拙文を読んでいただいているこの瞬間も、少なくとも中国とロシアの弾道ミサイルは我が国を攻撃することができる。その弾頭が核装備であれば、広島原爆の数十倍から数百倍以上の威力を持っている。

米国の核の傘といっても、抑止力として機能しているだけで、実際に撃たれた場合に被害を防ぐわけではない。ミサイルが発射されると、我が国のミサイル防衛網で対抗する態勢であるが、十分な応戦には絶対的に量が足りないと予想できる。

我が国に対する直接的な核兵器の使用のほかに、最も身近な核兵器使用の可能性といえば、中国の台湾に対する武力行使であろう。ロシア・ウクライナ戦争と違い、核兵器使用の可能性は格段に高い。具体的な場面は、中国が台湾侵攻に失敗して、敗走する際ではないか。

理由として直接には、撤退する軍の安全確保であるが、そのほか以下も考えられる。

1．侵攻支配ができないのであれば、壊滅的被害を与え、放射能汚染で数十年単位で使用不能とする判断がなされる可能性がある

2．台湾は中国の国内問題であり、他国への核兵器の行使ではないと主張できる

3．核の汚染は自国と周辺国に及ぶが限定的であり、太平洋があるため緩和される

核に関するもう一つの懸念

我が国が核アレルギーにより思考を停止し、対策をアップデートしていないと、もう一つの重大な懸念が生じる。それは核の脅し、威嚇に対して、独立国としての国家意思を維持できるかということである。

米国の「核の傘」があったとしても、例えば公海上にごく小さな核爆弾を実験などと称して発射して威嚇を行った場合、我が国は全面的に降参してしまうのではないかと思われるのである。

北朝鮮の弾道ミサイル発射に対する我が国の騒ぎ方は、精神的な無防備状態を露呈していると感じる。これまでの北朝鮮の弾道ミサイルについては、弾頭が付いているわけではなく、ただ単なる構造物が落下するだけである。

直撃した場合でも交通事故程度の被害と考えられる。しかし、兵器であるならば、通常弾頭であっても、東京都内に着弾すれば数百人単位以上で死傷者が出るだろう。ましてや核弾頭の場合は数万人から、数十万人に及ぶと思われる。

相手方が決意すれば、我が国は甚大な損害を受けることになるが、そのような認識が国民にあるのかどうか、はなはだ疑問である。

このような現状を理解し、実質的に国民の安全を図る方策を講じるべき時である。

核保有は非現実的、未着手で必要なのは核防護態勢の構築

少数ではあるが、核保有を主張する論者がいる。言論を封殺する必要はない。ただ、近い将来のある日に突然核保有が実現できるのであれば、抑止力として絶大な機能を果たすだろう。

しかし、我が国は民主主義国である。様々な手続きと予算措置が必要である。国連にも加盟している。我が国の核装備について国際的な同意が得られる見込みは、まずない。米国も認めないであろう。

そして、何よりも我が国の国民が同意・支持するとは思えない。我が国が核を装備するということは、たぶんミサイルに核弾頭を装備することになると思われるが、明らかに攻撃兵器であり、憲法上も到底持てるものではない。

では、いかに国民を核の脅威から守るのか。第一は、核攻撃を想定した防護施設の整備である。物理的防護に加えて空気浄化装置、汚染洗浄設備等、放射能対策も必要である。

これらは、通常兵器による攻撃にも有効であり、災害対策にも併用した活用が可能である。

戦争状態を抑止することの大切さは、世界中で繰り返されている紛争、戦争の結果から明らかである。そこには廃墟があり、何者にも利益はない。

政策を立案する場合、抑止が失敗した場合のことも考えるのが国防である。核兵器に限らず、通常兵器への備えも万全を目指すべきである。さらに、国民を災禍から守るためには被害極限も図らなければならない。

「軍」「核」のアレルギーにより、現実から目をそらし、言葉にとらわれて時代の移り変わりに無頓着であれば、いざという時に大きな災禍に遭遇してしまう。

国防の正面に立つ、我が国の自衛隊のみならず、国家と地方自治体が一体となった防護体制の整備に着手すべき時であると確信する。

文/島本順光 内外タイムス