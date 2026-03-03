つんく♂、次女の15歳誕生日を祝福 双子の長男＆長女と次女の近影ショットに反響「こんなに素敵に成長して」「素敵です」
ハワイを拠点に活動する音楽プロデューサーのつんく♂（57）が2日、自身のSNSを更新。次女の15歳の誕生日を祝う様子を公開し、双子の長男＆長女も含め成長した子どもたちの姿に反響が寄せられている。
【写真】「アレルギー対応ケーキもすごくお上手」準備をする双子の長男＆長女、15歳誕生日迎えた次女の近影ショット
投稿で「いつまでもチビッコ扱いされてた次女ちゃんももう15歳」「親としてはなんとも切な嬉しいって感じですね」としみじみと、父としての心境をつづった。
写真には、双子の長男・長女がパーティー準備を手伝う様子を紹介。長女は卵や乳製品を使わない“アレルギー対応”の手作りケーキを担当し、長男はステーキ焼きを担当したと明かしている。
各自がタコスの皮に巻いて楽しむ“セルフビリアタコス”の予定が、「結局、お兄ちゃん出動で頼もしい！」と、長男がタコスの皮に巻き付けてくれたとのこと。その他、唐揚げ、ポテトなども並び、豪華なバースデーパーティーに。ハート型のチョコパイを15個用意するなど、細やかな工夫も見られた。
「自分たちの部屋の片付けは本当に乱雑なんだけど、ステーキ焼いて並べたり、ケーキ作って飾りつけたりって、両親を超えて上手」と子どもたちの成長ぶりに目を細め、「実際に焼き加減も出来栄えも美味しいです」と絶賛。「パパとママは目立たないように、ちょっと距離をとって様子を見る感じ」と、あたたかな家族の時間を振り返っている。
夕暮れ時には「HAPPY 15 Birthday」と飾られたケーキでお祝い。「もうすぐ本当の15歳の誕生日がやってきます。いつまでもぎゅ〜っとさせてね！」と愛情あふれるメッセージを送っていた。
心温まる投稿に、コメント欄には「こんなに素敵に成長して」「素敵です」「本当子煩悩そうなところ大好き」「アレルギー対応ケーキもすごくお上手で教えてもらいたいくらい」「子供さんたち一緒にいる間に、楽しい思い出たくさん作ってくださいね」など、祝福の声が寄せられている。
つんく♂は、2006年6月に元モデルの女性と結婚。08年4月に双子の長男と長女（17）、11年3月に次女が誕生した。
【写真】「アレルギー対応ケーキもすごくお上手」準備をする双子の長男＆長女、15歳誕生日迎えた次女の近影ショット
投稿で「いつまでもチビッコ扱いされてた次女ちゃんももう15歳」「親としてはなんとも切な嬉しいって感じですね」としみじみと、父としての心境をつづった。
写真には、双子の長男・長女がパーティー準備を手伝う様子を紹介。長女は卵や乳製品を使わない“アレルギー対応”の手作りケーキを担当し、長男はステーキ焼きを担当したと明かしている。
「自分たちの部屋の片付けは本当に乱雑なんだけど、ステーキ焼いて並べたり、ケーキ作って飾りつけたりって、両親を超えて上手」と子どもたちの成長ぶりに目を細め、「実際に焼き加減も出来栄えも美味しいです」と絶賛。「パパとママは目立たないように、ちょっと距離をとって様子を見る感じ」と、あたたかな家族の時間を振り返っている。
夕暮れ時には「HAPPY 15 Birthday」と飾られたケーキでお祝い。「もうすぐ本当の15歳の誕生日がやってきます。いつまでもぎゅ〜っとさせてね！」と愛情あふれるメッセージを送っていた。
心温まる投稿に、コメント欄には「こんなに素敵に成長して」「素敵です」「本当子煩悩そうなところ大好き」「アレルギー対応ケーキもすごくお上手で教えてもらいたいくらい」「子供さんたち一緒にいる間に、楽しい思い出たくさん作ってくださいね」など、祝福の声が寄せられている。
つんく♂は、2006年6月に元モデルの女性と結婚。08年4月に双子の長男と長女（17）、11年3月に次女が誕生した。