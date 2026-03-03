「出会い系で知り合った女性に会いに行く」

【衝撃写真】「タトゥーがいかつすぎる」25歳女性をバラバラにした『28歳差カップル』の写真を見る【車椅子男性とメガネ女性】

2017年、米ネブラスカ州で25歳女性が忽然と姿を消した。相手は偽名を使う男女の共犯者。2人は事前に凶器や漂白剤を買い込み、計画的に殺害、遺体を切断して遺棄していた。なぜ彼女は“アプリで出会っただけ”で、残酷な殺人事件に巻き込まれたのか？ 文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋でお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



突然、行方不明になった25歳女性

2017年11月15日、米ネブラスカ州ネーリーに住む当時25歳の女性、シドニー・ルーフが行方不明になった。この日、彼女は勤務先である同州リンカーンのホームセンター「メナーズ」で仕事を終え、18時に店を退出。このときの姿を監視カメラが捉えており、それを最後に行方がわからなくなった。

翌日、出勤してこないシドニーを心配した同僚が彼女の家族に連絡。16日になって失踪届を受けたリンカーン警察がシドニーが1人で住むアパートを捜索したところ、本人の姿はなかったものの、アパート敷地内にシドニー所有の車が停まり、部屋に財布やメガネが残されていたことから、本人の意志による失踪ではなく、何者かに誘拐・拉致されるなど事件に巻き込まれた可能性もあるとみて捜査を開始する。

ほどなく有力な情報が警察にもたらされる。シドニーの友人女性が、監視カメラがシドニーの姿を記録した30分後の15日18時半ごろ、本人から「これからティンダー（世界有数の出会い系サービス）で知り合ったオードリーという女性と会う」と電話があったという。友人女性はシドニーが登録していたティンダーのプロフィールから彼女の知り合いに「オードリー」がいることを掌握。

彼女が何か事情を知っているものと、悟られないよう出会いを希望するメッセージを送ったところ、オードリーから電話で話したいと番号を記したメッセージが返ってきたそうだ。

これを聞いた警察は、電話番号と、シドニーの携帯電話の電波が最後に確認された位置情報からオードリーが住む同州ウィルバーのアパートを特定、部屋の中を捜索したものの、手がかりになるようなものは何も見つからなかった。ただ部屋には漂白剤の強い臭いが蔓延しており、これをアパート2階の家主に確認したところ、臭いは15日の夜から発生しており、住人の中にはその異臭に耐えきれず嘔吐した者もいたそうだ。

犯人の正体は…

その後、オードリーの部屋はベイリー・ボズウェル（当時24歳）とオーブリー・トレイル（同52歳）の共同名義で借りられていることが判明。オードリーがオーブリーの名をもじった名前である可能性が高まる。

警察はこの2人がシドニーの失踪に関与している疑いが強いとみて、リンカーンの街に配置された監視カメラの映像を確認。

結果、11月14日17時8分にオーブリーとベイリーがリンカーン市内のホテルにチェックインし、翌15日午前10時25分、シドニーの職場から遠く離れていない別のホームセンターに行き約30センチの鋸、カッターナイフ、3.8リットル漂白剤1ガロン、大量の黒いゴミ袋などを購入していたことが判明し、さらに約1時間半後の12時1分、偶然にもオーブリーとシドニーが店内ですれ違っている映像も見つかる。

こうした状況から警察はベイリーがシドニーを誘い出し、オーブリーと共謀して自宅アパートで彼女を殺害、死体を別の場所に遺棄した可能性があるとして、その行方を追った。

ベイリーは1993年、アイオワ州リヨンで生まれ育った。美人で高校時代はバスケットボール部で活躍する校内の人気者だったが、心には常に暗い影が差し込んでいた。

幼いころ実の父が殺され亡くなったことが大きなトラウマとなり、10代半ばから人知れず薬物を乱用。高校卒業後に結婚したものの、夫のDVが原因で離婚したことにより薬物への依存度は高まり、2016年には違法薬物の所持・使用で400ドルの罰金を科せられている。売買春専門の出会い系サイトでオーブリーと出会うのはこのころだ。

変態が集まるカルト集団のボス

1965年生まれのオーブリーは幼少期から両親に虐待されて育った。いったん祖父に預けられた後、再婚した母のもとに戻され、そこでまた継父から酷い虐待を受ける。児童養護施設や少年施設を転々として10代半ばから犯罪の道へ。強盗や人身売買などで刑務所を出入りし、ベイリーと出会った当時は偽造した小切手で骨董品を入手し、質屋で換金する詐欺を主な生業としていた。

一方、彼には狂信的な願望があった。セックスカルト集団のボスとして多くの女性を抱え、変態的なグループセックスを楽しむというものだ。

読心術に長けていた彼はベイリーを一瞬で支配下に置き、彼女にティンダーを利用させ若い女性を誘い出したうえで、次々に己のグループに所属させる。といっても、女性たちがすんなり思いどおりにはならないので、彼女らに週200ドル（約2万4千円）の報酬を与えた。結果、2017年の夏までには全米で12人の女性が小遣い目的でグループに入り、彼の意のままに変態プレイを行っていたという。

