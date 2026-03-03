3月2日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】落ち着いたカラーのロングヘア美麗SHOTも公開

浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「ずっと準備して来た【Scapegoat 】を一座の皆に渡すリハーサル初日 なぞに緊張して眠れなかった←可愛いね」と、4月からスタートするライブツアーについてコメントしつつ、赤ニット帽を着用し、ピンク系メイクの美肌が際立つ顔アップSHOTを公開。

続けて、「やはり最高に痺れるエンタメ集団であり最高にオモロい仲間達。」「と、くりすぶらうんさんから案件団子の差し入れとお手紙いただきました」などと綴ると、ダンサーからの差し入れだというお団子の写真なども掲載していた。

この投稿に対し、ファンからは、「今日もかわいいあゆちゃんだいすき」「あゆしか勝たん」「超素敵」「眠れなかったの可愛いね」といった声や、「あと1ヶ月ちょっとで会えるね」「ステージどんな風になってるのかドキドキ」など、期待のコメントが集まっている。

デビュー27周年を迎えた現在も精力的な活動を展開する浜崎。投稿でも触れていたライブツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A(ロゴ) -Scapegoat-」は、4月8日に有明アリーナにて行われる東京公演を皮切りにスタートする。

そんな浜崎は、2月24日の投稿では、落ち着いたカラーのロングヘアをなびかせた美麗SHOTなどを公開しており、こちらにも、「ビジュ良すぎ」「女神すぎん？」などの反響が寄せられていた。

画像出典：浜崎あゆみオフィシャルInstagramより