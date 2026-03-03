【関東首都圏でも積雪か】東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野 関東エリア 2日（月）～5日（木）1時間ごとの雪雨シミュレーション 関東地方南部の平地でも積雪のおそれ【気象庁/3日午前11時シミュレーション更新】
気象庁によりますと、関東甲信地方では、きょう（３日）昼過ぎからあす（４日）昼前にかけて、南岸低気圧の影響で、山沿いや山地を中心に大雪となり、関東地方南部の平地でも積雪となる所があるということです。
気象庁では積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意、また、関東地方では、４日はうねりを伴った高波に警戒し、強風に注意・警戒するよう呼びかけています。
雪と雨のシミュレーションを見ると関東エリアでは、3日(火)～4日（水）にかけて雪雲が広い範囲でかかる見込みです。
※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。