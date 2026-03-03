気象庁によりますと、関東甲信地方では、きょう（３日）昼過ぎからあす（４日）昼前にかけて、南岸低気圧の影響で、山沿いや山地を中心に大雪となり、関東地方南部の平地でも積雪となる所があるということです。

【画像をみる】雪と雨はいつ・どこで降る？ 3月３日（火）～3月８日（日）の３時間ごと雪雨シミュレーション

気象庁では積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意、また、関東地方では、４日はうねりを伴った高波に警戒し、強風に注意・警戒するよう呼びかけています。

雪と雨のシミュレーションを見ると関東エリアでは、3日(火)～4日（水）にかけて雪雲が広い範囲でかかる見込みです。



▶３月３日（火）～3月８日（日）３時間ごとの雪雨シミュレーション画像

３日(火)

４日(水)

５日(木)

６日（金）

７日（土）

８日（日）

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。