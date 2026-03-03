きょう（3日）未明、坂出市にあるJR讃岐府中駅の構内で、電気設備の工事をしていた男性が、列車にはねられ死亡する事故がありました。

運輸安全委員会によりますと、今回の事故を調査するため、鉄道事故調査官２人をきょう、現地に派遣するということです。

事故の概要

きょう午前1時前、坂出市のJR讃岐府中駅構内で、高松に向かっていた下り快速列車マリンライナーの運転手から警察に「人が列車にあたった」と通報がありました。

当時の状況は

列車にはねられたのは、駅の構内で線路の電気設備工事をしていた40代の男性で、その場で死亡が確認されました。列車は5両編成で乗客18人と乗員2人にけがはありませんでした。

この事故の影響でJR予讃線の高松駅から坂出駅の間で一時、列車の運転がストップしましたが、午前3時過ぎに再開されています。



JR四国によりますと、現在は通常のダイヤに戻っているということです。

運輸安全委員会が調査

運輸安全委員会の調査官は、きょう午後、JR四国の高松運転所で車両を確認した後、現地の調査を行うということです。



報告書の作成には、数か月から1年ほど要する場合があるといいます。

讃岐府中駅は、香川県坂出市府中町にある、JR四国の予讃線の駅です。

