フリーアナウンサーの鷲見玲奈さんは3月1日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ撮影ショットを披露しました。（サムネイル画像出典：鷲見玲奈さん公式Instagramより）

写真拡大

フリーアナウンサーの鷲見玲奈さんは3月1日、自身のInstagramを更新。撮影時の美脚が際立つ姿を披露しました。

【写真】鷲見玲奈のショートパンツ姿

「完璧な美人さんですね」

鷲見さんは「久しぶりの撮影」とつづり、3枚の写真と1本の動画を載せています。ブルーの大きめなシャツにショートパンツを着用した姿を披露。ミニ丈のショートパンツからは美脚が伸びていて、抜群のスタイルが際立っています。

この投稿にファンからは、「めちゃ美脚」「太ももの程よい肉付きがたまらない...」「世界一可愛いです！」「変わらない透明感」「何の撮影やろう？？楽しみにしてます！」「完璧な美人さんですね」と、絶賛の声が集まりました。

私服ショット公開

2月16日には「私服」と、鏡越しに自撮りした私服姿を披露した鷲見さん。白いカーディガンにベージュのパンツを合わせた、爽やかなコーディネートです。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)