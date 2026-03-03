「めちゃ美脚」鷲見玲奈、超ミニ丈から美脚際立つ姿に反響！ 「太ももの程よい肉付きがたまらない...」
フリーアナウンサーの鷲見玲奈さんは3月1日、自身のInstagramを更新。撮影時の美脚が際立つ姿を披露しました。
【写真】鷲見玲奈のショートパンツ姿
この投稿にファンからは、「めちゃ美脚」「太ももの程よい肉付きがたまらない...」「世界一可愛いです！」「変わらない透明感」「何の撮影やろう？？楽しみにしてます！」「完璧な美人さんですね」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】鷲見玲奈のショートパンツ姿
「完璧な美人さんですね」鷲見さんは「久しぶりの撮影」とつづり、3枚の写真と1本の動画を載せています。ブルーの大きめなシャツにショートパンツを着用した姿を披露。ミニ丈のショートパンツからは美脚が伸びていて、抜群のスタイルが際立っています。
この投稿にファンからは、「めちゃ美脚」「太ももの程よい肉付きがたまらない...」「世界一可愛いです！」「変わらない透明感」「何の撮影やろう？？楽しみにしてます！」「完璧な美人さんですね」と、絶賛の声が集まりました。
私服ショット公開2月16日には「私服」と、鏡越しに自撮りした私服姿を披露した鷲見さん。白いカーディガンにベージュのパンツを合わせた、爽やかなコーディネートです。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)