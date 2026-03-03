好きな「今年30歳の男性俳優」ランキング！ 2位「高杉真宙」を大差で抑えた1位は？
映画やドラマ、舞台などで活躍し、若さと実力を兼ね備えた「今年30歳」の男性俳優たち。キャリアの節目ともいえる年齢を迎え、これまで培ってきた経験と存在感が一層際立っています。
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜70代の男女300人を対象に「今年〇歳の男性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな今年30歳の男性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、7月4日に30歳を迎える高杉真宙さんです。2009年に俳優デビューし、NHK連続テレビ小説『舞い上がれ！』（2022年）でブレークしました。近年では、NHK大河ドラマ『光る君へ』（2024年）や映画『盤上の向日葵』（2025年）などの話題作に出演。
1月9日公開の映画『架空の犬と嘘をつく猫』では、主演を務めています。プライベートでは、2025年12月23日に俳優の波瑠さんと結婚を発表。公私共に順風満帆です。
回答者からは「波瑠と結婚したのは好感度が高い」（30代女性／埼玉県）、「愛嬌が良いから」（20代女性／熊本県）、「イケメンで、優しそうな顔つきだから」（30代女性／長崎県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、横浜流星さんです。9月16日に30歳を迎えます。2012年放送の『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系）でドラマ初出演して以来、数多くのドラマや映画で活躍。
2025年は興行収入200億円を突破した大ヒット映画『国宝』やNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の主演を務めるなど、当たり役が続いています。
また、4月10日公開の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』では声優に初挑戦。最新型白バイ「エンジェル」の開発者役を演じます。
回答コメントでは「演技に対する姿勢が尊敬できるため」（40代男性／愛知県）、「イケメンで演技力も抜群」（40代男性／神奈川県）、「顔がタイプだから」（30代女性／岐阜県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
