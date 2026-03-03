羽生さんは11日に『日本テレビ』系「news every.」に生出演し“鎮魂の舞”を披露する予定だ(C)Getty Images

「りくりゅう」の感動的な逆襲の金メダルに、坂本花織の「有終の銀」、さらにはニュースター・中井亜美のきらめきが未来を照らした銅メダル−。

今冬に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪は開幕当初こそ、日本国内での盛り上がりが足りない状態でしたが、日に日に注目度はヒートアップ。結びでは冬季五輪の華ともいえるフィギュアスケート競技での日本勢の奮闘が人々の胸を打ち、大団円でフィナーレを迎えたことは記憶に新しいです。

一方で、YouTubeにおいては水面下で「異変」が起きていたこともまた、フィギュアスケートを愛する人々の間で、話題になっています。

スポーツ紙のデスクは笑みをたたえて、言います。

「公式サイト『Olympics』のYouTube動画で、羽生結弦さんが2018年の平昌五輪フィギュアスケート男子シングルのフリースケーティングで金メダルに輝いた際の『SEIMEI』が、ミラノ・コルティナ冬季五輪中に多くの再生回数を記録して、ついに4769万回（3月3日現在）を超えたのです。今回の五輪で世界の一流スケーターの演技に魅了された人々が、羽生さんの伝説的な演技をもう一度見たくなってしまい、続々と動画を視聴した結果、『おすすめ』に登場してさらに多くのユーザーに見られることになった、という図式が成立すると思います」

コメント欄にも、最近見たというユーザーからの感想が次々と投稿されることに。

「みんなオリンピックからの羽生くん見たくなってここにきてるの同じすぎて面白いw」

「オリンピックに彼が居ないと寂しいもんだな。華があるもんね」

「魔物が住んでいると言われているオリンピックで2連覇した男はやっぱり凄い」

といった声が寄せられ、そのコメントにたくさんのGOODボタンが押されています。