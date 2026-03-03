好き＆行ってみたい「栃木県のいちご狩りスポット」ランキング！ 2位「STRAWBERRY GARDEN ROYAL」、1位は？
寒さが和らぎ日差しに春を感じるこの時期、甘い香りに誘われていちご狩りへ出かけたくなりますね。数ある農園の中でも、特に注目を集めている人気のスポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年2月20〜21日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、栃木県のいちご狩りに関するアンケートを実施しました。その中から、「栃木県のいちご狩りスポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「希少価値が高いロイヤルクイーンが食べ放題だから」（40代女性／福岡県）、「高級感があっておいしそうだから」（40代女性／新潟県）、「名前がおしゃれだから」（40代女性／愛知県）などのコメントがありました。
回答者からは「いちご狩りができる品種が多く、料金もお手頃なため」（40代女性／兵庫県）、「いちご狩りと合わせて周辺の観光地へのアクセスのしやすさが好きポイントでした」（30代女性／秋田県）、「栃木名産のとちおとめやスカイベリーを30分食べ放題で楽しみながら、家族で思い出づくりができる観光いちご園だから」（30代男性／埼玉県）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：STRAWBERRY GARDEN ROYAL／37票2位にランクインしたのは、下都賀郡壬生町にある「STRAWBERRY GARDEN ROYAL」です。東武宇都宮線「壬生駅」から徒歩圏内というアクセスのよさが魅力。高設栽培を採用しているため、腰をかがめずに楽な姿勢でいちご狩りが楽しめます。清潔感のあるハウス内で、甘く実った旬のいちごを存分に堪能できる人気スポットです。
1位：日光ストロベリーパーク／85票1位に輝いたのは、日光市にある「日光ストロベリーパーク」でした。日光の豊かな自然とおいしい水で育った「とちおとめ」や「スカイベリー」などを味わうことができます。ベビーカーや車椅子での入園も可能なバリアフリー設計となっており、観光名所の日光東照宮からもアクセスがよいため、家族旅行の定番スポットとして支持されています。
