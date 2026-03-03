インフルエンサーのひまひまさんは3月1日、自身のXを更新。高校の卒業式ショットと入学式ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ひまひまさん公式Xより）

インフルエンサーのひまひまさんは3月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。高校卒業を報告し、制服姿のソロショットを公開しました。

「胸が熱くなる」

ひまひまさんは「高校を卒業しました」と報告し、3枚の写真を投稿。1、2枚目は、卒業式の看板の前で撮影したソロショットです。また3枚目は「入学式の時の写真」とのこと。大人っぽく成長していることが分かります。

コメントでは「ご卒業おめでとうございます　学業との両立もほんと大変だったと思います！えらいっ　よく頑張りました！」「入学の頃のひまちゃんと比べてめっちゃ垢抜けてて可愛さ爆発してるんだけど…」「入学式の写真から卒業までの成長を想像すると胸が熱くなる」「入学当初よりも大人っぽさが増してて時間の流れを感じさせてもらいました！」「超可愛いです」と、祝福や称賛の声が寄せられました。

「入学式と卒業の制服ってちょっと違うよね？」

また同ポストには「ひまひまちゃんの入学式と卒業の制服ってちょっと違うよね？学校変わったのかな〜？？」「いつ転校したこと公表するんだろう」などのコメントも寄せられていました。入学式の写真と卒業式の写真では、リボンやスカートの柄が異なります。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)