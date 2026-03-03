人気インフルエンサー、高校卒業ショット公開！ 「めっちゃ垢抜けてて可愛さ爆発」入学時との比較も
インフルエンサーのひまひまさんは3月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。高校卒業を報告し、制服姿のソロショットを公開しました。
【写真】ひまひまが高校卒業！
コメントでは「ご卒業おめでとうございます 学業との両立もほんと大変だったと思います！えらいっ よく頑張りました！」「入学の頃のひまちゃんと比べてめっちゃ垢抜けてて可愛さ爆発してるんだけど…」「入学式の写真から卒業までの成長を想像すると胸が熱くなる」「入学当初よりも大人っぽさが増してて時間の流れを感じさせてもらいました！」「超可愛いです」と、祝福や称賛の声が寄せられました。
「胸が熱くなる」ひまひまさんは「高校を卒業しました」と報告し、3枚の写真を投稿。1、2枚目は、卒業式の看板の前で撮影したソロショットです。また3枚目は「入学式の時の写真」とのこと。大人っぽく成長していることが分かります。
