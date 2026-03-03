

「パッション ドゥ ラ ルーン」

今年に創業100周年を迎えたゴディバ ジャパンは、ゴディバのクラフツマンシップとチョコレートアーティストリーを楽しめる「ATELIER de GODIVA」において、100周年を記念した「パッション ドゥ ラ ルーン」を、3月4日から販売する。

ここでしか味わえない特別なゴディバに出会える「ATELIER de GODIVA」では、アトリエならではの幸せな体験や驚きを感じてもらえる限定スイーツを提供する。

「パッション ドゥ ラ ルーン」は、ゴディバを代表するチョコレート粒のひとつ「ルーン」がケーキになった。驚きと楽しさを届けたい、そんな思いからゴディバ100周年を記念して遊び心に満ちたケーキを用意した。パッションフルーツの酸味を引き立てる軽やかなプディングをベースに、まろやかなミルクチョコレートプラリネクリームを重ねた。

［小売価格］

イートイン：1122円

テイクアウト：885円

（すべて税込）

［発売日］3月4日（水）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp