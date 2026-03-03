最後のチャンスを見逃すな！　千年血戦篇の世界味わう「BLEACH THE LOCUS OF BRAVE II」ラスト京都会場開催中【3／1〜23】

アニメ「BLEACH 千年血戦篇」の巡回展「BLEACH THE LOCUS OF BRAVE II」が2026年3月1日〜3月23日の期間、大丸京都店6階の「大丸ミュージアム〈京都〉」で開催されている。

【画像】展示内容のイメージを紹介！

巡回はこれで最終。展示を見る、最後のチャンスだ。

アニメ『千年血戦篇』の極秘制作資料や、アニメ20th PVのメイキングなどを見られるだけでなく、BLEACHの世界観を体験できる企画や、スタイリッシュなフォトスポットで楽しむこともできるイベントだ。

展示の一部を紹介する。

【Act.1 ANIMATION OUTSIDE】

YouTube「ジャンプチャンネル」で、Aqua Timezの楽曲「OLDROSE」にのせて公開されたスペシャルMVのメイキングやコンセプトなどの極秘制作資料が公開される。

また、アニメ20th PVの裏側を解禁。「黒崎一護」の物語を映像に落とし込むにあたり、原作の久保帯人氏が新規で起こした設定や一部シーンが登場する。

展示内容、まだまだ紹介！

【Act.2 TITE KUBO WORKS】

「BLEACH 千年血戦篇−相剋譚−」制作にあたって久保氏が描いたイメージネームが披露される。

アニメで「予習」していくのも、イベントの後にアニメで「復習」するのも、どちらもオススメとのことだ。

【Act.3 CALL YOUR NAME】

アニメ20周年と『BLEACH 千年血戦篇−相剋譚−』の放送を記念して描き下ろされたビジュアルを展示。それぞれの斬魄刀の"名"が立体的に装飾される。

みんな大好き「あのシーン」を再現できちゃう

【Act.4 N.90】

作中に登場する、非常に印象的な術「破道の九十・黒棺」。

これを詠唱できるコーナー。藍染惣右介になりきるのが楽しそう！？

スラスラ唱えられるよう、要事前練習だ。

【Act.5 THE GATE】

フォトスポットとして、霊王宮へと至る"門"も出現する。

圧倒的ビジュアルを浴びるように...

【Act.6 REST IN PEACE】

アニメ『千年血戦篇』に合わせ、久保氏が公開したイラストをモニュメントとして表現している。

【Act.7 CONFLICT-RIUM】

相剋譚で描かれた各キャラクターの関係性から3つをピックアップし、映像とともに楽しめる。

【Act.8 BLADE OF SOUL REAPERS】

イベントタイトルの文字に護廷十三隊副隊長および隊士たちをコラージュしている。

【Act.9 HIGHLIGHTS】

『千年血戦篇』のアイキャッチと場面写を展示する。

【Act.10 ICHIGO】

等身大の黒崎一護の立像がライトアップとともに設置される。

ノベルティ、グッズもあります

入場料は2200円（以下全て税込）。メインビジュアルのディスプレイスタンド、ステッカー4種が付属するグッズ付き入場券が5200円。

入場特典として、クリアカード（全16種）がランダムで1枚プレゼントされる。

また、会場では「THE LOCUS OF BRAVE II ver.」グッズの販売も行われる。

ラインアップは公式サイトを参照のこと。