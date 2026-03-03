

左から：「サッポロ 濃い搾りレモンサワー ノンアルコール」「サッポロ 濃い搾りグレフルサワー ノンアルコール」

サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、「サッポロ 濃い搾りレモンサワー ノンアルコール」「サッポロ 濃い搾りグレフルサワー ノンアルコール」を1月製造分から、順次リニューアルする（「サッポロ 濃い搾り ノンアルコール」ブランド2商品の中味を変更。パッケージデザインは変更なし）。

同ブランドは、居酒屋で提供されている手搾りサワーのような本格感のあるノンアルコールサワーで、レモンのしっかりすっぱいおいしさ、グレープフルーツの芳醇な味わいで好評を得ている。

今回のリニューアルでは、濃い搾りブランドのためだけにつくった「シトラスエスプレッソエキス」を新たに採用した。加圧蒸留抽出技術によって複数の柑橘類の美味しさと香りを凝縮して閉じ込めることで、果実の複雑味や奥深い味わいを実現した。

同社は、今後も“濃いから、満足できる”本格的な味わいのノンアルコールサワーを引き続き提案していく考え。

［小売価格］各141円（税別）

［発売日］1月製造分から順次切替

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp