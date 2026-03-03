アフラック生命（以下、アフラック）と、ファストドクターは、アフラックの医療保険の契約者向けサービスとして、ファストドクターが運営する「オンライン診療（医療相談を含む医療行為はファストドクターが提携する医療機関所属の医師によって行われ、ファストドクターが医療行為を行うものではない）」の提供を開始した。

アフラックの医療保険の契約者とその家族（契約者の配偶者および二親等以内の親族の人が対象）は、契約者専用サイト「アフラック よりそうネット」を通じて、ファストドクターの「オンライン診療」専用窓口（内科・小児科）にアクセスすると、システム利用料はかからず（医療機関の受診やお薬の受け取りにかかる費用は、利用者の負担）、診療申込手続き完了後、原則として15分以内（年末年始やゴールデンウィーク、お盆などの繁忙期は15分を超える場合がある）に受診できる。なお、ファストドクターが生命保険会社の医療保険の契約者向けに専用窓口を開設するのは、業界初の取り組みとなる。

同サービスによって、これまでオンライン診療を利用していなかった人や、感染症流行期などに待ち時間の長さを理由に利用を迷っていた人などに対して、医療機関受診の新たな選択肢を提供し、必要なときにスムーズに医療へアクセスできる安心を届けていく。

アフラックは、生活者の人生におけるさまざまな不安を取り除くために、「生きるための保険」のリーディングカンパニーとして、さまざまな取り組みを実施している。医療保険においては、病気やケガへの備えに加え、日々の健康から治療や介護に関する頼れるサービスを案内しており、これからも、生活者一人ひとりの「今」と「これから」によりそい、その時々で真の安心を届けていく。

ファストドクターは「生活者の不安と、医療者の負担をなくす」をミッションに掲げ、提携医療機関との連携を通じて、時間帯や地域性にかかわらず必要なときに医療へアクセスできる環境をプラットフォームに構築してきた。提供サービスのひとつ「オンライン診療」は、夜間や休日を含む時間帯の体調不良や、さまざまな事情により外出が難しい人でも、自宅にいながらいつでも提携医療機関による診療が受けられるサービスとなっている。アフラックとの取り組みを通じて、保険診療によるオンライン診療の利用機会を広げ、適切な受診行動を促すことで、地域医療の持続性や一次医療の補完に貢献していく。

アフラック＝https://www.aflac.co.jp

ファストドクター＝https://fastdoctor.jp/corporate