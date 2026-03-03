銀座コージーコーナーは、3月4日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、せとかと紅ほっぺ苺を使用したスイーツを販売する。

旬のフルーツのおいしさをスイーツで堪能してもらうべく、甘みののった「せとか」と「紅ほっぺ苺」を組み合わせたスイーツが今年も3月4日から登場する。ゼリーのようなとろける食感と濃厚な甘みが特長の柑橘（かんきつ）「せとか」と、甘みと酸味と香りのよさが揃った「紅ほっぺ苺」を、ショートケーキとタルトに仕立てた。ショートケーキにはヨーグルト風味クリームを合わせて軽やかに、香ばしいタルトには甘みを効かせたカスタードクリームを合わせて奥深い味わいになっている。同じフルーツを使用していながら、全く異なる味わいを奏でる。

「せとか」のみずみずしく甘い果汁と「紅ほっぺ苺」の芳醇なおいしさを2種のスイーツで楽しんでほしいという。



「せとかと紅ほっぺ苺のショート」

「せとかと紅ほっぺ苺のショート」は、とろけるような食感と濃厚な甘みの柑橘「せとか」と、苺本来の甘ずっぱさと芳醇な香りが特長の苺「紅ほっぺ」。旬の人気フルーツ2種を一度に味わえる季節限定のショートケーキとなっている。ふわふわスポンジでサンドしたヨーグルト風味クリーム（せとかゼリー入り）がせとかと紅ほっぺをより一層引き立て、軽やかな味わいに仕上げている。



「せとかと紅ほっぺ苺のタルト」

「せとかと紅ほっぺ苺のタルト」は、とろけるような食感と濃厚な甘みの柑橘「せとか」と、苺本来の甘ずっぱさと芳醇な香りが特長の苺「紅ほっぺ」。旬の人気フルーツ2種を一度に味わえる季節限定のタルトになっている。さっくりと香ばしいタルトに風味豊かなカスタード、せとかジャムを重ねて、せとかと紅ほっぺ苺をトッピングした。フルーツの甘ずっぱさとカスタードのまろやかな甘み、タルトから生まれる奥深い味わいを楽しめる。

［小売価格］

せとかと紅ほっぺ苺のショート：604円

せとかと紅ほっぺ苺のタルト：691円

（すべて税込）

［発売日］3月4日（水）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp