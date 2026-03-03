ローソンは、menuと連携し、2月24日から一部の直営店で実施している新たなデリバリーサービス「ローソンデリバリー powered by menu」を、3月5日から、12都道府県のローソン店舗約1800店（「ローソンストア100」除く）で順次開始する。

ローソンアプリから注文できるデリバリーサービスとして、今後も順次、他エリアへの拡大を進め、これまでデリバリーを利用したことのない消費者との接点を増やし、便利な買い物を提供していく。

ローソンは、2019年8月にコンビニでは初となる「Uber Eats」によるデリバリーサービスを開始した。以降、サービス導入店舗は年々増加しており、現在ではUber Eats、menu、の2つのプラットフォームを通じて、約8000店舗がデリバリーに対応している。

一方で、ローソン店舗を利用している9割超の消費者が、デリバリーでローソンの商品を注文したことが無い状況となっている（2025年4月、ローソン独自調査）。



「ローソンアプリ」画面イメージ

このような状況を踏まえ、今回累計で3000万以上ダウンロードされている「ローソンアプリ」が入口となった、デリバリーサービスを開始する。多くの消費者との接点を持つ「ローソンアプリ」を活用し、様々なお得情報の配信のほか、将来的には個々の消費者の好みにあわせたおすすめ情報の配信などの実装も目指していく。

［「ローソンデリバリー powered by menu」概要］

サービス開始日時︓3月5日（木）10時から順次開始（一部の直営店舗では2月24日（火）開始）

対象エリア／店舗数︓12都道府県 約1800店舗 北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県

取り扱い商品数︓約3000品目

ローソン＝https://www.lawson.co.jp