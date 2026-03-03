ソフトバンクや大リーグで活躍し、現在はＢＣ栃木で内野手としてプレーする川崎宗則氏が３日放送のフジテレビ「サンシャイン！」に出演。ＷＢＣ日本代表「侍ジャパン」の決起集会について語った。

侍ジャパンは国内組とＭＬＢ組の全３０選手がそろった１日夜に焼肉店で決起集会を開催。その後、選手らが次々と店内での集合写真を投稿した。吉田正尚外野手が「菅野さんゴチです」と記し、チーム最年長３６歳の菅野智之投手が支払ったことを示唆し、大人数でかなりの金額だったのではないかとＳＮＳで話題になった。

番組で日本の野球界では年長者が支払うものなのかと問われた川崎氏は「はい。やはり先輩がちゃんと後輩におごってあげなさいよ、と。何回も先輩にご馳走になりました。だからこそ僕が最年長の時は、僕が払う、と」と自身の経験談を交えて“解説”。スタジオから「お前払えよ、みたいにならないんですか？年俸高いんだからとか」などと質問されると、川崎氏は「アメリカだと結構、年俸もらってる選手たちでシェア、何人かで割り勘するとか、というのがあるんですよ」と海の向こうの事情を明かした。

その上で川崎氏は「日本は菅野さんがコソッともう。翔平さんが払おうと思ったら、もう会計終わってます。え？だれだれ？って」とその際の状況を想像して再現していた。