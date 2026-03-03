韓国代表の一員として来日したダニング

WBC韓国代表に選ばれたデーン・ダニング投手が、1次ラウンドを戦うために、初めて日本の地を訪れた。2月29日には東京の街へ繰り出し、食事に感激したことを明かした。

31歳のダニングは、韓国代表の中では貴重なMLB経験のある投手だ。2020年にデビューし、レンジャーズ時代の2023年には35試合（26先発）で12勝7敗、防御率3.70の成績をマークした。母親が韓国系のためWBCの出場資格を満たし、この度代表に選出された。

1日の前日練習の場でダニングと話していると、「昨日は皆で少し散歩をしたてね。ラーメンを食べたんだ。本当に美味しかった。もう少し食べ歩きをしたいね」と感激した様子だった。

普段生活する米国のラーメンとは比べ物にならないようで、「日本の水準には達しないよ。パッション、香り、そしてブレンドが格段に上だね。（昨日食べたのは）少し違うスタイルだった。熱いスープが用意されていて、ラーメンは別皿で、スープにつけて食べる方式だった。美味しかったよ」と笑顔を見せた。

宮崎のキャンプでチェコ代表のオンジェイ・サトリア投手に話を聞いたときも、「間違いなく日本の方がおいしいよ！」と日本のラーメンを絶賛。日本食は偉大だと改めて感じた。（上野明洸 / Akihiro Ueno）