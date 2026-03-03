中村江里子アナ、水着姿でプール満喫「自然体で綺麗」「本当にお美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/03】フリーアナウンサーの中村江里子が、3月2日までに自身のInstagramを更新。家族旅行でのプールショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】56歳ミラノ移住の元フジアナ「自然体で綺麗」開放的なプールショット
中村アナは「＃thailand」「初めての家族3人旅」と添え、夫でフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と次女とのタイ旅行の様子を複数枚投稿。遠くに海が見えるプールで、ラウンドフレームのサングラスをかけ、肩まで水に浸かる姿が収められた写真や、美しい肩のラインが輝くダークカラーの水着で泳ぐ動画を披露した。
また、海を背に撮影したバルト氏と次女との仲睦まじい写真なども載せ、「家族旅行は5人が当たり前だった。3人で行くよ！と話した時、次女の第一声は『うそ パパとママと私だけ？友達誘っても良い？』でした」と次女との微笑ましいやり取りも明かしつつ、「でも、沢山おしゃべりして、一緒に泳いで…」「愛おしい3人時間を過ごしています」とつづっていた。
この投稿は「本当にお美しい」「素敵すぎる」「お肌ツヤツヤ」「自然体で綺麗」と反響を呼んでいる。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にバルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
