Mrs. GREEN APPLE、フルアルバム制作中と初公表「スタジオで缶詰状態」ファンから反響相次ぐ「期待大」「さらっととんでもないこと言ってる」
【モデルプレス＝2026/03/03】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が、3月2日放送のラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー・Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／毎週月曜よる11時8分〜）に出演。現在、フルアルバムを制作中であることを公表した。
番組冒頭では大森のソロ5周年を記念した2月24日リリースの1st Mini Album「OITOMA」や、藤澤が出演する日曜劇場「リブート」（TBS／毎週日曜よる9時〜）などをはじめとしたメンバーの出演情報を紹介。「OITOMA」に収録されている｢0.2mm｣ のMVについて話す場面では、大森が藤澤と若井にMVを観たか確認する場面があった。
若井が「MVは…だってもう公開されてるから…見たよ！」と濁しながら話すと大森から「どんなMVだった？」と質問され、藤澤が「ソロでいろんなジャンルのダンスを踊ってたじゃん？今回、こんなジャンルの…」と回答。しかし、大森から「あ、踊らないです、僕」と返され、その後も2人は誤魔化し続けるも「2人はまだ聴いてないですよね！今日現在は！」と言われてしまう微笑ましいやり取りを見せていた。
また、「これ、ちらっと言うと…」と前置きし、「私たちは今、スタジオで缶詰状態になっていまして」と語った大森。そして「フルアルバムの制作を始めましたね！」とフルアルバム制作中であることを初めて公表していた。
2023年7月5日リリースの5th Original Full Album「ANTENNA」以来のフルアルバムということもあり、ファンからは「さらっととんでもないこと言ってる…！」「期待大」「めちゃくちゃ楽しみです」「びっくりして聞間違いかと思った！」「制作お疲れ様です」「新たな楽しみができました」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
