「整形したの？」直球質問に“陸上界のカリナ”、ぶっちゃけ回答　『脱出おひとり島』出演でも話題に

整形疑惑が浮上した“陸上界のカリナ”が、ついに口を開いた。

Netflix恋愛リアリティ『脱出おひとり島』シーズン5出演のキム・ミンジが、寄せられた直球質問に答えた。

【写真】“陸上界のカリナ”、大胆水着で魅了

整形については否定しつつ、鼻と額のフィラー施術は隠さなかった。話し方や態度をめぐる論争についても、自ら言及した。

最近、YouTubeチャンネル「キム・ミンジ」で彼女は、「悪意はなく純粋に気になったのですが、リールを見ていたら整形の話が出てきて。されたんですか？」という質問を読み上げた。

キム・ミンジは「整形は本当にしていない。私も（問題になった）写真を見るとちょっと変だと思う。すごく驚いた」と語った。

（画像＝キム・ミンジYouTubeチャンネル）

一方で、施術自体は認めた。キム・ミンジは「矯正器具を付けたばかりだと口元が大きく出っ張る。それに矯正だけで綺麗になる人なんているのか。フィラーを少し入れた。鼻もフィラーで、額もフィラーだ」と話した。

さらに「施術情報を教える。最近、施術に目覚めた。私だって矯正してフィラーを少し入れたくらいで綺麗になると思っただろうか。私もこんなに綺麗になるとは思わなかった」と、にっこり笑った。

動画では、態度をめぐる批判についても触れた。キム・ミンジは『脱出おひとり島：再会』放送当時を振り返り、「表情が良くなかったと思う。話し方もすごく素っ気なかった。ミナに本当に申し訳ない」と語った。放送後、先に連絡して話し合い、今は仲良く過ごしているとも付け加えた。

なお、キム・ミンジはアスリートとして活動する一方、美貌でも注目を集め、ガールズグループaespaのカリナに似ていることから「陸上界のカリナ」と呼ばれている。

◇キム・ミンジ プロフィール

1996年4月5日生まれ。韓国・忠清北道出身。華城市庁に所属する現役陸上選手で、種目は400mと400mハードル。タレント活動にも励んでおり、現在はSBSの人気サッカーバラエティ番組『ボールを蹴る彼女たち』（原題）にレギュラー出演中。現役アスリートながらその美貌で度々注目を集め、K-POPガールズグループaespaのカリナに似ていることから、「陸上界のカリナ」「陸上の女神」など呼ばれている。