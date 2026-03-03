林修、美人妻との共演に反響相次ぐ「綺麗な方」「顔が似てる」“職業”にも注目集まる
【モデルプレス＝2026/03/03】予備校講師でタレントの林修が、3日までにTBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）の公式X（旧Twitter）に登場。妻と共演する予告動画が話題を呼んでいる。
【写真】60歳人気予備校講師「顔が似てる」美人妻顔出しの共演ショット
同アカウントは「林先生の妻・裕子先生が初登場！産婦人科医・林裕子先生が教える妊活の熱血授業」と3月8日放送の番組内容を告知。産婦人科医である裕子さんが、学校では教わらない妊活の知識について講義を行う様子を公開した。映像には、白衣姿の裕子さんの横で、いつもとは対照的に「思わずタジタジ」な表情を見せる林の姿も収められている。
この投稿に、ネット上では「奥様がとっても上品で綺麗な方ですね」「なんだか顔が似てる」「林先生が奥様の前でタジタジになっているのが新鮮で面白い」「素敵な奥様との共演が見られるなんて放送が楽しみ」「美男美女で羨ましい理想の夫婦です」といった声が寄せられたほか、「産婦人科医として活躍されているなんてかっこいい」「知的なご夫婦」「本当にお似合いです」と妻の職業にも注目が集まっている。（modelpress編集部）
