女性が「イケメンよりフツメン」を好む理由９パターン
女性が恋人に求める要素として「ルックスのよさ」は大きなポイントですが、実際には誰もが見惚れるような「イケメン」よりも、ごく普通の容姿の「フツメン」が好まれるケースは多いようです。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「女性が『イケメンよりフツメン』を好む理由９パターン」をご紹介します。
【１】余計な緊張感がなく、安心して付き合えるから
「整いすぎてるイケメンは向かい合うだけで焦ってしまう」（２０代女性）など、イケメン男性に対して緊張感を覚える女性は多いようです。一緒にいて落ち着くフツメン男性は、笑顔でそばにいるだけで女性を安心させられるのかもしれません。
【２】自分と恋愛観が一致するから
「恋愛に対する考え方があわない人は、どんなにイケメンでも続かない」（２０代女性）など、恋愛観をはじめとする価値観の一致を重視する女性も少なくないようです。お互いの気持ちを理解しあい、同じ話題で盛り上がれれば、容姿はそれほど重要でないのかもしれません。
【３】外見よりも魅力的な個性があるから
「イケメンじゃないぶん、中身を磨いている人が多い」（２０代女性）など、外見の地味さをフォローして余りある魅力的な個性は、女性を惹きつけるようです。仕事やスポーツに真剣に取り組むなど日々努力する姿を見せることで、信頼と尊敬を勝ち取れそうです。
【４】どんな話題でも話しやすく、信頼関係が築けるから
「フツメンは話しかけやすいし、悩みやグチも気軽に話せる」（２０代女性）など、女性にとって「対等感」のあるフツメンは、話題を選ばず気軽に話せると感じる女性が多いようです。女性の話を真剣に聞いてあげることで、信頼関係が築けそうです。
【５】三枚目キャラの方が一緒にいて面白いから
「顔だけが取り柄の男性は慣れると退屈。面白い三枚目の方が一緒にいて楽しい」（２０代女性）など、余計なプライドを捨てて「面白さ」を提供できるフツメンは女性に喜ばれるようです。カッコつけずに笑いを取りにいくことで、好印象を与えられそうです。
【６】自分にうぬぼれておらず、彼女を大切にしてくれるから
「イケメンはナルシストが多いし、他人の気持ちが分からなそう」（２０代女性）など、自分に自信のあるイケメンよりも、優しいフツメンのほうが彼女を大事にするというイメージが強いようです。女性は「自分を尊重してくれる男性」を求めているともいえそうです。
【７】恋のライバルが少なく、ほかの女性に取られる心配がないから
「イケメンは浮気しそうで怖い。嫉妬で悩みたくない」（２０代女性）など、目立つイケメンはそれだけ恋のライバルも多くなるため、女性は不安を感じるようです。恋愛遍歴の少ないフツメンの誠実さに惹かれる女性が多いのも自然なことかもしれません。
【８】自分だけが知っている「彼のよさ」を独り占めできるから
「『私だけがこの人のよさを分かってる』っていう特別感」（２０代女性）など、誰もが魅力を感じるイケメンよりも、フツメンの隠れた魅力を尊ぶ女性は少なくないようです。地道なコミュニケーションを重ねることで、自分への理解を深めてもらうことが重要でしょう。
【９】無理して相手に合わせたりせず、自然体の自分でいられるから
「相手がイケメンだと引け目を感じて自然に振る舞えない」（２０代女性）など、イケメン男性を前にすると過剰に気を使い、無理をしてしまう女性もいるようです。ありのままの自然体の女性を受け入れてあげれば、フツメン男性の株は上がりそうです。
ほかにも、「女性が『イケメンよりフツメン』を好む理由」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
