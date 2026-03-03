【1/35 アメリカ M60A3戦車】 4月11日頃 再販予定 価格：4,400円

タミヤは1/35スケールプラモデル「1/35 アメリカ M60A3戦車」を4月11日頃、特別販売商品として再販する。価格は4,400円。

本製品は1988年に初回販売を行った「M60A3戦車」のプラモデル。キット全長は約270mm、全幅約104mmで、鋳造製の砲塔や船形の車体下部といった存在感のある造形を再現している。鋳造した質感や主砲根元のキャンバス地も再現しており、主砲はサーマルスリーブを備えた陸軍タイプと、サーマルスリーブがなく車体後部に排気筒を備える海兵隊タイプを選べる。

乗員用ハッチは開閉選択式、ドライバーズハッチは可動式で、サスアームは別パーツとすることで足回りの立体感を高めている。約30種のアクセサリーパーツも付属し、ジオラマとしても高い表現力を出せるだろう。

「M60A3戦車」は1980年代に「M1エイブラムス戦車」と共に米国軍の主力戦車として配備された戦車。スーパーチャージャー付き空冷ディーゼルエンジンを備え、砲塔にはサーマルスリーブを搭載した105mm砲を装備していたという。

(C)TAMIYA，INC.ALL RIGHTS RESERVED.