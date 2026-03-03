WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）が開幕する前から、早くも大谷フィーバーだ。日本代表として出場するドジャース・大谷翔平（31）が2月24日に帰国して以降、新幹線で移動する様子や、ほかの選手らと大阪の焼肉店で"WBC決起集会"に参加する様子など、一挙手一投足が世間の注目を集めている。

【写真】襟足が伸びて「モフモフヘア」になった大谷翔平。他、大谷ファミリーが帰国の際に大谷ファミリーが搭乗したプライベートジェットの内装なども

そんななか、大谷の"新ヘアスタイル"も話題だ。日本時間1月25日に行われた全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催のアワードディナーに出席した際は、妻・真美子さん（29）と一緒にドレスアップした姿を披露していたが、そこから多忙で髪を切る暇がなかったのだろうか。

現在の大谷は襟足が伸びており、ネット上では、〈ロン毛バージョン！ 似合ってるね！〉や〈襟足長めなの結構好き〉などと好評を博している一方で、〈髪切らないんかな…〉〈髪を切れ〉といった声も寄せられており、賛否両論といったところだ。

大谷は、東京で10店舗を展開する「SHIMA」の米ロサンゼルス店を行きつけにしていた。「SHIMA」は、1971年のオープン以来、確かな技術とセンスが話題となり、かつてのカリスマ美容師ブームを牽引した人気美容室だ。球界関係者によると、真美子さんも一緒に髪を切ることがあったという。

「そもそもこの美容室を希望したのは真美子さんで、細かいニュアンスなどが伝わるかどうかといった不安もあり、かねてより『日本人の美容師がいい』と話していたのだとか。

大谷さんは髪形にも美容室にもこだわりはなかったのですが、愛妻の希望となれば叶えてあげずにはいられなかったのでしょう。大谷さん自身も実際にカリスマ美容師にカットしてもらうと、"やっぱりすごい！"と大満足だったといいます。

愛犬デコピンを連れてくることもあり、"大谷ファミリー御用達"と言えるお店でした」（球界関係者、以下同）

いまの「ヘアスタイル」の背景に

しかし、最近は「SHIMA」に姿を見せていないという。

「ほかにも『SHIMA』を利用する現地の野球選手はいますが、大谷さんはもう来ていないようです。ひいきの美容師に自宅まで出張してもらいヘアカットをしてもらっている選手もいるので、大谷さんもそのやり方を選ぶようになった可能性があります。パパラッチ対策もありますし、大谷さんの"お家好き"は有名ですからね。

しかし2月からアリゾナ入りしてキャンプで調整を続けていたので、美容師に自宅まで出張してもらうにしろ、ヘアカットする暇がなかったのでしょう。もしかしたら日本滞在中に練習などの合間を縫って髪を切るのかもしれませんね」

大谷の"襟足モフモフ"が楽しめるのは今だけかも？