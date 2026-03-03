ソン・ヘギョ、美脚と鎖骨を大胆披露 引き締まったウエストもチラ見せ 「FitFlop」最新ビジュアル公開
韓国の俳優ソン・ヘギョ（Song Hye-kyo）がグローバルアンバサダーを務める英国発のコンフォートシューズブランド『FitFlop（フィットフロップ）』は、2026年春夏の最新キャンペーンビジュアル第1弾を公開した。
【全身ショット】引き締まったウエストを披露するソン・ヘギョ
韓国を代表する俳優として、その気品ある佇まいと自然体の魅力で世界中から支持を集めるソン・ヘギョ。24年に同ブランドのグローバルアンバサダーに就任して以来、その洗練されたスタイルとブランドの世界観は、アジアをはじめグローバル市場において大きな注目を集めている。
今シーズン、FitFlopが提案するのは「心地よさが、自信に変わる」というメッセージ。ブランドを象徴するソールテクノロジーと、ソン・ヘギョのモダンでエレガントなスタイルが融合し、日常をより豊かに彩る新たなコレクションを表現している。
公開されたビジュアルと動画では、黒いドレスをまとい、美脚と鎖骨を披露。ワインレッドの衣装では、引き締まったウエストも公開している。
【全身ショット】引き締まったウエストを披露するソン・ヘギョ
韓国を代表する俳優として、その気品ある佇まいと自然体の魅力で世界中から支持を集めるソン・ヘギョ。24年に同ブランドのグローバルアンバサダーに就任して以来、その洗練されたスタイルとブランドの世界観は、アジアをはじめグローバル市場において大きな注目を集めている。
公開されたビジュアルと動画では、黒いドレスをまとい、美脚と鎖骨を披露。ワインレッドの衣装では、引き締まったウエストも公開している。