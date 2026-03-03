『中京テレビ番組まつり』「あさドレ♪ちゃんミュージックフェス」第2弾出演アーティスト発表 BALLISTIK BOYZ、BOYS AND MENら【一覧あり】
中京テレビのイベント『あさドレ♪ちゃんの中京テレビ番組まつり』（3月14・15日、名古屋・久屋大通公園）の出演アーティスト第2弾が2日、発表された。
【写真】BOYS AND MEN、BMSG TRAINEEら「あさドレ♪ちゃんミュージックフェス」登場へ
同局の人気番組が一同に集結するイベント。今年は、朝の情報番組『あさドレ♪』の番組キャラクター・あさドレ♪ちゃんがイベント全体をプロデュースする。
メイン企画は「あさドレ♪ちゃんミュージックフェス」。新たに、LDHダンスワークショップショー（EXILE TETSUYA、GENERATIONS・小森隼）、BALLISTIK BOYZ、BOYS AND MEN、BMSG TRAINEEの登場が決まった。
さらに、辻本達規（BOYS AND MEN）が「あさドレ♪ミュージックフェス」のステージMCに決定。中川萌香アナウンサー、あさドレ♪ちゃんとともに会場を盛り上げる。
■『あさドレ♪ちゃんの中京テレビ番組まつり』
2026年3月14日（土）・15日（日）午前10時〜午後6時／久屋大通公園（名古屋市中区）
・エンゼル広場：「あさドレ♪」ミュージックフェス／「あさドレ♪」ワンハンドグルメブース
・SAKAE HIROBAs：あさドレ♪ちゃんとチュウキョ〜くんのASOBIランド
・エディオン久屋広場：トラベルランド
※入場無料 ※雨天決行
「あさドレ♪ちゃんミュージックフェス」出演者
3月14日（土）
・nobodyknows+
・SAKURA GRADUATION
・HONEBONE
・BMSG TRAINEE
3月15日（日）
・BALLISTIK BOYZ
・BOYS AND MEN
・LDHダンスワークショップショー（EXILE TETSUYA、GENERATIONS・小森隼）
