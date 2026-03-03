怒りコメントも散財も“熱量”の扱い方で変わる…阪神ファン配信者が実践する、距離感を保って長く楽しむための習慣大全〈推し活がしんどい人ほど刺さる〉

勝てば天国、負ければ地獄--感情の振れ幅が大きい阪神ファンだからこそ、熱量を“整える仕組み”が必要だ。推し活中毒にならずにファンを続けるためのリアルな習慣とは。

【画像】『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう マーケッターが気づいた「効果と法則」』の書影

阪神タイガースの試合実況、ライブ配信、動画投稿を行っている人気インフルエンサー・さばかんさんと、新刊『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう マーケッターが気づいた「効果と法則」』を刊行した牛窪恵さんの対談の最終回。

負け試合の“エンド”を変えるリコーダー

――（牛窪恵 以下同）さばかんさんの試合実況で、負け試合後には“リコーダー演奏”が流れますよね。あれを始めたきっかけは？

さばかん（以下同） 2020年のコロナ禍です。開幕が6月まで延期されて、配信ネタがなくなった。そこで「ネタが尽きました」と言って、タイガースの1番から9番打者まで、リコーダーで応援歌を吹いたのが始まりです。

気が抜けた（腑抜けた）ような、ゆるいリコーダー演奏なのですが、その後、負け試合後に流すようにしたところ、ファンの皆さんから「負けた後のストレスや悔しさが和む」といった声を頂くようになって、いまも続けています。

――私が出した新刊『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう』でいう「ピークエンドの法則 ※1」にも通じます。試合が終わった後の“エンド”を少しでもプラスに転化することで、全体の印象がポジティブに変わる、というものです。

まさにそうだと思います。負けてすぐ配信を終えたら、「ああ……」と悔しさだけで終わってしまう。でも、その後にリコーダーの“ピーピピッピピッ♪”との腑抜けた曲が流れると、「まあ、いいか」と少し和んだ心地になってもらえる。

実際、試合が終わった直後に、視聴者数が少し増えるんですよ、それも「負けたとき」だけ。癒やされに来てくださる方がいるんじゃないかな、と思います。

――新刊にも書きましたが、「タイガースの優勝が、認知症の阪神ファンの方々の症状の改善に影響した」という研究（※2）もあります。負け試合後の癒やしも、周囲に良い影響を与えている可能性がありますね。

そう考えると、うれしいですね。負けたままイライラして終わるより、少しでも気持ちが和らいで終われたら、その周りの方々も穏やかでいられるかもしれない。なにしろ阪神ファンって、感情の振れ幅が大きいですから。だから、あのリコーダーで少しでも和らげばいいなと。自分も含めて、です。

※1：Kahneman,D.,et al.,(1996) ,“Patients' memories of painful medical treatments” , Published in Pain 1 July,66,1,pp.3-8）。

※2：脳神経内科「はつたクリニック」院長・初田裕幸氏による研究（産経新聞 2025年３月29日掲載記事）

大山選手のFA騒動と「赤いタオル」

――大山選手が国内FA（フリーエージェント）を宣言した2024年、さばかんさんは配信で「ファン感謝デー（ファン感）に行かれる人は、大山選手の赤い（推し）タオルを掲げてほしい」と呼びかけましたね。

はい。実は、あれには前段があって。DeNAベイスターズの前監督・三浦大輔さんが現役時代（2008年）にFA宣言した際、「DeNAに残留しようか、タイガースに移籍しようか」と迷っていたと言われるんですが、ファン感で、ある子どもに「行かないで」と呼びかけられたこともあって、最終的に残留を決めたそうなんです。

そこで、大山選手もファンの皆さんが掲げる「赤いタオル」を見たら、きっと残留を決断してくれるのではと。

――実際、多くの皆さんが「赤いタオル」を掲げてくださった。私もあの光景に、感動しました。

ですよね。僕はファン感には行けなかったんですが、大山選手がのちの残留インタビューで「多くの僕の（名前入りの）赤いタオルを広げてもらって、すごく嬉しかった」と答えたことを知った瞬間、掲げて下さった方々に、心から「ありがとう」と伝えました。僕自身も感謝を伝えて、幸せな気持ちになりました。

――まさにそれが、新刊でも書いた「情動伝染効果（Emotional Contagion Effect）」。とくに感謝に関する研究では、された人以上にした人のほうが、幸せを実感しやすいことが分かっているんです。

そうなんですね！阪神ファン同士の強い絆があればこそ、ですね。

さばかん流「推し活中毒」と距離感

――統計的にみても、阪神ファンは熱量が高い。半面、推し活の弊害についてはどう考えますか？

熱狂的なだけに、僕自身も負けが込むと腹が立ったり、イライラしたりすることがあります。そんなときは「今、野球を見られている幸せ」を思い出すんです。コーチや監督、選手がいるからこそ、いまこうして試合を見られるんだ、というリスペクトや、「見させてもらっている」という感覚も大事ですね。

――私自身、それがなかなか難しいんですが、「意識的に切り替える」ということ？

はい。カッとなったら、「いかんいかん」と自省する。采配についても、時には「あの選手を起用してくれればいいのに」などと思うこともありますが、最後には「いや、でも一番近くで見ている監督やコーチが一番分かっているはずだから」と考えるようにしています。

配信では、同様にカッとなった視聴者から、攻撃的なコメントが来ることもありますが、「選んだのは監督ですから、見てみましょう」と呼びかけたりします。

――推し活は「中毒性」も高いとされますが、ご自身の対策は？

僕自身は、配信でアウトプットすること自体が、ストレス発散や適切な距離感を保つきっかけになっている気がします。ファンの皆さんに向けて言葉にすることで、気持ちのモヤモヤや熱狂的な思いが、客観的に整理される部分がある。

あとは、複数の趣味を持つことで、熱狂を分散することでしょうか。音楽が大好きなので、野球や阪神タイガースオンリーにならないよう、ライブにも積極的に行くようにしています。

――まさに後者も、新刊でご紹介している内容です（笑）。あとは、推し活消費についてはいかがですか？

僕も結構、グッズとか買っちゃうほうなので、「買い過ぎたかな」と思うときは、あえて配信で言うようにしています。すると、視聴者の人達が「使い過ぎやで」など注意してくれるんです。

阪神ファンは、横の繋がりが強い「関西マインド」をもつ人も多いので、良かれと思っていろいろ助言してくれる。そのことで、自然と消費にブレーキがかかるんです（笑）。

阪神ファンとしてのこれから──“趣味”で配信を続けるために

――今後の目標を教えてください。

はい。野球を見る際の選択肢のひとつとして、「今日は「さばかん」の配信を見よう」と思ってもらえる存在になることです。アプリの「一球速報」（スポーツナビ）やテレビ、ラジオ、スポーツ新聞、そうした中の一つに、自然と僕のYouTube配信が入ること。

そのためには、配信の頻度を増やしたり、「リアクション」を強化したりすることでしょうか。自分の顔をデフォルメして画面に小さく出すなど、視覚的に動きをつける工夫も考えています。

――会社も設立されたとか。

はい。安定した軸を持ちながら、好きなことを続けたい。もちろん、YouTube配信だけでは収入が不安定な側面もあるのですが、それ以上にYouTubeを「仕事にはしたくない」との思いが強いので。

先程もお話しした通り、配信では「ファン目線」を忘れたくない、趣味の延長でいたいんです。だからこそ、「好きな野球観戦や配信を続けるために、どんな働き方をすべきか」という逆の発想で物事を考えるようにしています。

――最後に、阪神ファンや視聴者の皆さんへのメッセージを。

今年も、3月のWBCやオープン戦を、積極的に実況配信していきます。ぜひ見に来ていただけたらうれしいです。

皆さんと、大好きな野球や阪神タイガースを、共に応援し、共に一喜一憂できたら、それが僕にとってなにより最高に幸せです。

ーーありがとうございました。私も熱くなり過ぎないように注意しながら、今年も甲子園球場で皆さんと「六甲おろし」を高らかに歌える幸せを、存分に噛み締めたいと思います。選手や監督、コーチ、そして阪神ファンの皆さんに感謝しながら…！

「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう マーケッターが気づいた「効果と法則」』（集英社）

牛窪 恵

2026年3月5日

1,760円（税込）

四六判／224ページ

ISBN： 978-4-08-790234-1

構成／牛窪恵